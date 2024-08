E4 Computer Engineering tra i membri fondatori della QuEra Quantum Alliance

E4 Computer Engineering annuncia di essere tra membri fondatori del QuEra Quantum Alliance Partner Program.

L’iniziativa, annunciata oggi da QuEra Computing – leader nel calcolo quantistico ad atomi neutri – mira ad accelerare lo sviluppo, l’implementazione e l’utilizzo di computer quantistici ad atomi neutri per affrontare le sfide computazionali più impegnative a livello globale. Attraverso la QuEra Quantum Alliance, QuEra ed E4 Computer Engineering collaboreranno con le principali aziende tecnologiche e di soluzioni per offrire esperienze di calcolo quantistico senza precedenti alle organizzazioni di tutto il mondo.

Far parte della QuEra Quantum Alliance consentirà a E4 di accedere in maniera privilegiata alla tecnologia allo stato dell’arte di QuEra, potendo beneficiare di anteprime per personalizzare la propria offerta; di partecipare ad attività congiunte in ​​occasione di conferenze di settore; di ricevere supporto e di confrontarsi con il team di ingegneri, esperti di software ed applicazioni di QuEra per realizzare tutto il potenziale dell’informatica quantistica.

I computer quantistici ad atomi neutri di QuEra combinano dimensioni del sistema, coerenza e modalità di elaborazione avanzate. Questi computer offrono un percorso promettente verso l’informatica quantistica su larga scala e fault-tolerant. Dal novembre 2022, i computer quantistici ad atomi neutri di prima generazione di QuEra sono accessibili al pubblico tramite un ampio servizio cloud pubblico e rimangono l’unica piattaforma ad atomi neutri disponibile per l’uso pubblico. QuEra è leader nel mercato degli atomi neutri, offrendo la manipolazione dinamica dei qubit (qubit shuttle) per calcoli quantistici flessibili ed efficienti. Operando a temperatura ambiente, i computer di QuEra si integrano perfettamente con l’infrastruttura informatica classica.

“Far parte della QuEra Quantum Alliance è un’opportunità unica per riunire le nostre competenze e liberare un enorme potenziale nel campo quantistico, in particolare per sviluppare soluzioni integrate HPC-QC”, ha commentato Daniele Gregori, CSO E4 Computer Engineering.

“QuEra è entusiasta di lanciare il QuEra Quantum Alliance Partner Program. Questo programma rappresenta il nostro impegno a promuovere la collaborazione e a guidare l’innovazione nel panorama del calcolo quantistico”, ha dichiarato Yuval Boger, Chief Commercial Officer di QuEra Computing, ‘Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri stimati partner per sfruttare nuove possibilità e affrontare alcune delle sfide computazionali più complesse”.