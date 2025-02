È disponibile Red Hat Ansible Automation Platform Service su AWS

Red Hat, azienda globale specializzata nella fornitura di soluzioni open source, ha annunciato la disponibilità generale nel marketplace di AWS di Red Hat Ansible Automation Platform Service su AWS come offerta gestita.

Ansible Automation Platform Service su AWS semplifica la gestione dell’infrastruttura hybrid cloud, ottimizzando e rendendo operative attività altrimenti complesse e potenzialmente soggette a errori. Questo offre ai clienti maggiore libertà di scelta e flessibilità nell’implementazione del portfolio di tecnologie open di Red Hat sia on-premise che su Amazon Web Services (AWS).

La crescente complessità degli ambienti cloud ibridi e di intelligenza artificiale (AI) – sottolinea il team di Red Hat – richiede alle aziende una strategia di gestione scalabile, veloce e standardizzata in linea con i requisiti del momento. Disponibile come offerta gestita su AWS Marketplace, Ansible Automation Platform aiuta i team IT ad avviare immediatamente i loro progetti di automazione. I clienti Red Hat e AWS possono ora implementare più rapidamente e semplicemente l’automazione su larga scala, indipendentemente dalle competenze di automazione disponibili, grazie a una soluzione ottimizzata per il cloud che non richiede l’introduzione di nuovi strumenti o tecnologie aggiuntive. Inoltre, Ansible Automation Platform Service su AWS si integra con il billing AWS, offrendo una visione completa dei costi e contribuendo agli accordi di spesa preesistenti.

Sathish Balakrishnan, vicepresidente e direttore generale di Ansible, Red Hat, ha affermato: “Le aziende possono raggiungere i propri obiettivi solo se l’automazione è considerata mission-critical all’interno di una più ampia strategia IT aziendale. A tale scopo serve però una piattaforma robusta e accessibile che favorisca e promuova una continua innovazione. Red Hat Ansible Automation Platform come offerta gestita sul marketplace di AWS offre ai nostri clienti la tecnologia giusta al momento giusto, consentendo loro di raggiungere e superare i propri obiettivi ampliare gli orizzonti futuri.”

Red Hat offre opzioni gestite e autogestite per Ansible Automation Platform su AWS per soddisfare le diverse esigenze di clienti con strategie IT cloud-native o cloud-first:

L’offerta autogestita garantisce maggiore personalizzazione e configurazione, in modo che le aziende appartenenti a settori regolamentati, o i loro partner di servizi gestiti, possano gestire gli strumenti per le implementazioni cloud in linea con gli elevati standard di sicurezza richiesti.

garantisce maggiore personalizzazione e configurazione, in modo che le aziende appartenenti a settori regolamentati, o i loro partner di servizi gestiti, possano gestire gli strumenti per le implementazioni cloud in linea con gli elevati standard di sicurezza richiesti. L’aggiunta di una soluzione gestita e monitorata da Red Hat offre innanzitutto il supporto premium degli esperti Red Hat, consentendo alle organizzazioni di concentrarsi sull’innovazione che possono ottenere dall’automazione senza preoccuparsi di gestire la piattaforma e le relative esigenze di scalabilità, aggiornamento e altro ancora.

L’offerta gestita da Red Hat consente ai partner dei servizi Red Hat di accelerare il percorso di automazione dei clienti grazie alla rapida implementazione e sviluppo offerta dai Playbook di Ansible.

Ansible Automation Platform è la soluzione di automazione mission-critical ideale per alimentare cloud ibridi complessi, dal data center a molteplici cloud pubblici fino all’edge, comprese applicazioni di intelligenza artificiale su larga scala. In un panorama IT in continua evoluzione, sottolinea Red Hat, le aziende possono affidarsi all’esperienza di Ansible Automation Platform per ottenere la resilienza e l’efficienza necessarie per innovare con nuove tecnologie, come l’AI, senza il rischio di interruzioni operative.

L’integrazione di offerte gestite all’interno del marketplace di AWS è in linea con l’obiettivo di Red Hat di favorire l’adozione di una soluzione di automazione IT comune a ogni ambiente operativo, integrando le diverse offerte dei principali cloud provider, con l’obiettivo finale di consentire ai clienti di concentrarsi sulle proprie iniziative di automazione mission-critical, anziché sulla gestione della piattaforma.