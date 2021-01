È di Vodafone il miglior servizio Internet mobile italiano del 2020

Secondo il report del 2020 sul barometro delle connessioni mobili Internet in Italia pubblicato da nPerf, società francese specializzata nei test di velocità e prestazioni delle reti di telecomunicazioni, è Vodafone l’operatore che ha fornito il miglior servizio.

Il report si basa sull’attività di monitoraggio di nPerf, che dal 1o gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ha accumulato 484.836 test mobili.

Dall’analisi di questa mole di dati è risultato che Vodafone ha confermato i suoi precedenti buoni risultati anche nel 2020 e si è posizionata al primo posto della classifica Internet mobile, prima nella velocità e nei risultati di navigazione e prima insieme a Tim sulla latenza.

Vodafone ha fornito la migliore velocità di download nel 2020, circa 37 Mb/s, e ha fatto registrare anche la migliore performance nell’upload, con più di 10 Mb/s. Si è poi piazzata seconda, dietro Tim, nei risultati sulle latenze ma ha di nuovo primeggiato nel parametro della navigazione. È risultata indietro, ma di poco, solo nello streaming YouTube.

Il final score tiene in considerazione le medie dei risultarti di tutti i test effettuati e per tutte le tecnologie di connessione Internet mobile, dal 2G al 5G. Il podio, dietro Vodafone, è completato da Tim e, al terzo posto, Wind Tre, con Iliad in quarta posizione.

Se Vodafone ha fornito la migliore velocità di download nel 2020, Wind Tre ha comunque aumentato la propria velocità del 26% (+7 Mb/s) rispetto al 2019 e Iliad del 16% (+4 Mb/s). Tim ha fatto invece registrare un leggero calo di 2 Mb/s.

Per quanto riguarda il test di navigazione, questo permette all’utente di misurare con precisione il tempo di caricamento dei cinque siti web più frequentati dagli internauti italiani. YouTube è escluso, perché alla popolare piattaforma di streaming video è dedicato un test specifico. Su quest’ultimo, Wind Tre e Iliad hanno fornito le migliori prestazioni di video streaming nel 2020, secondo il report di nPerf.