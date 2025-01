e& collabora con IBM per lanciare un’innovativa piattaforma di governance dell’AI

e&, gruppo tecnologico globale, ha collaborato con IBM per implementare una soluzione di governance pionieristica, end-to-end e multi-modello per l’intelligenza artificiale (AI) e l’AI generativa. Annunciata al World Economic Forum 2025 di Davos, questa collaborazione intende migliorare il framework di governance dell’AI di e& per promuovere la conformità, la supervisione e le pratiche etiche nel suo crescente ecosistema AI, rafforzando l’impegno di e& a stabilire una solida governance, la gestione del rischio e la supervisione normativa nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La soluzione si avvarrà della piattaforma aziendale di AI e data governance watsonx.governance di IBM, combinata con l’esperienza di IBM Consulting nell’implementazione dell’AI, e si baserà sull’impegno di e& a scalare l’AI in modo responsabile e a tracciare il ROI, affrontando al contempo i requisiti di conformità, trasparenza e controllo etico dei modelli di AI.

Questa collaborazione – afferma l’azienda – porterà il toolkit di IBM per la governance dell’AI, riconosciuto a livello mondiale, ad affrontare sfide fondamentali come il mantenimento di una supervisione coerente dei sistemi AI di e&, la gestione di rischi quali la non conformità, le preoccupazioni etiche e il monitoraggio delle prestazioni dell’AI su scala. Mentre continua ad espandere la sua ambiziosa strategia e le sue capacità di intelligenza artificiale, e& sta migliorando in modo proattivo il suo ecosistema AI stabilendo un solido framework di responsabilità, attenuando i potenziali pregiudizi e salvaguardando i dati. Sfruttando la tecnologia e l’esperienza di consulenza di IBM, e& sta compiendo un significativo passo avanti nella creazione di operazioni AI scalabili e trasparenti.

La nuova soluzione di governance dell’AI introduce funzionalità avanzate come la gestione automatizzata dei rischi, il monitoraggio della conformità e l’analisi delle prestazioni in tempo reale. Ciò consentirà a e& di mitigare i rischi, individuare le distorsioni e rispettare gli standard normativi durante l’intero ciclo di vita del modello di intelligenza artificiale, dallo sviluppo alla dismissione.

La soluzione di governance è pensata per consentire a e& di monitorare i casi d’uso dell’AI in tempo reale, di gestire in modo proattivo i potenziali rischi dell’AI in produzione e di fornire un valore misurabile agli stakeholder.

Creando un inventario centralizzato dei modelli AI, la soluzione supporta la piena tracciabilità e la supervisione. IBM watsonx.governance facilita il monitoraggio dinamico, offrendo approfondimenti in tempo reale sulle prestazioni dei modelli, sul punteggio dei rischi e sulle metriche di conformità. Ciò consente a e& di rilevare tempestivamente problemi come bias e drift, consentendo azioni correttive e pratiche etiche di IA.

IBM Consulting lavorerà a stretto contatto con e& per progettare e implementare un framework di governance dell’AI completo e adattato alle esigenze specifiche di e&. Ciò include la definizione di flussi di lavoro e di indicatori chiave di performance e l’integrazione dei modelli AI esistenti nella piattaforma per fornire approfondimenti in tempo reale sul valore, l’impatto e i rischi potenziali dell’AI.

L’implementazione utilizzerà anche IBM Consulting Advantage, una piattaforma di delivery alimentata dall’AI, per accelerare lo sviluppo del framework di governance dell’AI attraverso il persona e journey mapping, le ricerche di mercato, i modelli di architettura per l’integrazione dell’AI e i materiali di trasferimento delle conoscenze.

Questa collaborazione – sottolinea l’azienda – si basa sul rapporto di successo tra IBM e e&, che comprende il recente report congiunto intitolato MENA’s AI advantage: Opportunity to leap ahead and lead (Middle East and North Africa perspective), che presenta le prospettive delle aziende più importanti del Medio Oriente e i dati dello studio sui CEO di IBM. Il report ha identificato cinque temi critici che rivelano le sfumature regionali che i CEO devono tenere a mente mentre navigano e preparano le loro organizzazioni a cogliere l’opportunità dell’AI, tra cui l’importanza di sostenere un’AI affidabile.

Questa collaborazione segna un passo significativo nel percorso di governance dell’AI di e&, mette in oltre in evidenza l’azienda, definendo un nuovo standard per le operazioni AI responsabili e scalabili per il gruppo e per il settore in generale.