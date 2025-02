Dynatrace potenzia il suo motore di intelligenza artificiale Davis AI

Dynatrace ha annunciato un’importante espansione del suo motore di intelligenza artificiale, Davis AI, in grado di portare le aziende oltre le semplici operazioni AIOps reattive, puntando a vere e proprie operazioni preventive. Queste funzionalità avanzate consentono alle organizzazioni di prevedere e prevenire potenziali incidenti prima che si verifichino tramite l’automazione basata sull’intelligenza artificiale, accelerando anche l’indagine sui problemi e migliorando la risoluzione automatizzata quando questi si presentano.

Poiché i servizi digitali diventano sempre più complessi e distribuiti, i tradizionali approcci reattivi alle operazioni IT non sono più sufficienti. Le aziende si trovano ora ad affrontare una pressione crescente per prevenire interruzioni che possono costare milioni di mancati ricavi e danneggiare la reputazione del brand.

Dynatrace è pioniera nelle operazioni basate sull’intelligenza artificiale da oltre un decennio, con Davis AI che fornisce un’analisi precisa delle cause profonde, mentre altri approcci si basano ancora su correlazione e chatbot. Gli ultimi miglioramenti alle capacità predittive, causali e generative di Davis AI includono:

Dynatrace sblocca la generazione di artefatti basata sull’AI per migliorare i workflow di correzione automatizzati. Ad esempio, Dynatrace consente la generazione di risorse di distribuzione Kubernetes per regolare i limiti in base all’utilizzo effettivo per prevenire un provisioning eccessivo o insufficiente.

per migliorare i di correzione automatizzati. Ad esempio, Dynatrace consente la generazione di risorse di distribuzione Kubernetes per regolare i limiti in base all’utilizzo effettivo per prevenire un provisioning eccessivo o insufficiente. Davis AI rafforza la sua analisi automatica delle cause principali con spiegazioni in linguaggio naturale e raccomandazioni contestuali . Fornisce riepiloghi chiari dei problemi, passaggi di correzione specifici e presenta le best practice pertinenti in base alla sua analisi degli incidenti passati. Tutto questo accelera il tempo medio di risoluzione (MTTR) e al contempo crea una knowledge base intelligente, consentendo ai team di imparare dalle esperienze precedenti e mitigare il rischio di perdita di conoscenza.

. Fornisce riepiloghi chiari dei problemi, passaggi di correzione specifici e presenta le pertinenti in base alla sua analisi degli incidenti passati. Tutto questo accelera il tempo medio di risoluzione (MTTR) e al contempo crea una knowledge base intelligente, consentendo ai team di imparare dalle esperienze precedenti e mitigare il rischio di perdita di conoscenza. Le feature di cui sopra, combinate con le capacità di intelligenza artificiale predittiva esistenti di Davis AI che prevedono il comportamento futuro, consentono vere operazioni preventive. I team possono ora accedere a previsioni istantanee basate su dati di osservabilità, artefatti creati dall’intelligenza artificiale e automazione Dynatrace, il tutto in un unico luogo per aiutare a prevenire i problemi prima che si verifichino. Questo estende Dynatrace AIOps oltre le operazioni IT e ai casi d’uso della sicurezza, come la configurazione proattiva dei firewall.

Valore per il cliente nelle operazioni preventive

Andrea Gonzalez, Chief Operation Officer di NEQUI, una delle principali piattaforme bancarie e finanziarie digitali, ha dichiarato: “Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti esperienze digitali di prim’ordine, il che richiede ai nostri team di adottare un approccio proattivo per garantire la continua affidabilità del servizio. Dynatrace Davis AI è determinante nel fornire ai nostri team le informazioni automatiche necessarie per individuare i potenziali problemi in tempo reale. Questi ultimi miglioramenti non faranno che rafforzare queste capacità, fornendo analisi di previsione senza precedenti che ci aiuteranno ad essere ancora più proattivi nel nostro approccio alla prevenzione dei problemi prima che abbiano un impatto sui nostri clienti”.

Imparare dagli esperti del settore

Andy Thurai, Vice President e Principal Analyst presso Constellation Research ha affermato: “L’interfaccia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) ha cambiato le carte in tavola per le AIOps, permettendo a chiunque si occupi di malfunzionamenti di dialogare con i dati di osservabilità e cercare di arrivare alla causa principale dell’incidente, anziché aspettare che intervenga un esperto di osservabilità che comprenda appieno il sistema. Quando un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) viene addestrato con dati specifici di ITOps e potenziato con telemetria di osservabilità specifica dell’azienda, GenAI comprende immediatamente i dati di telemetria che vengono forniti ed entra in azione senza dover attivare qualcuno per chiedere aiuto”.

La visione di Dynatrace

“Il passaggio dalle operazioni reattive a quelle preventive rappresenta la prossima evoluzione in ambito AIOps“, ha affermato Bernd Greifeneder, CTO presso Dynatrace. “Con ulteriori aggiunte alle nostre funzionalità AI avanzate, crediamo che Dynatrace stia consolidando la sua leadership come partner intelligente e risolutivo per i nostri clienti a livello globale. Combinando dati contestuali precisi con funzionalità AI avanzate, stiamo offrendo alle aziende la possibiltità di diventare veramente proattive. Non si tratta solo di rilevare in anticipo i problemi o di risolverli più velocemente, ma prima di tutto di impedire che si verifichino”.

Si prevede che le nuove funzionalità AI Davis siano disponibili entro i prossimi 90 giorni.