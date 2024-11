Dynatrace entra a far parte della Microsoft Intelligent Security Association

Dynatrace è diventata membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA) per fornire ai clienti soluzioni di sicurezza cloud migliorate grazie alla continua innovazione e collaborazione con Microsoft e gli altri membri della MISA.

La MISA è un ecosistema di fornitori di software indipendenti (ISV) e di fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) che hanno integrato le loro soluzioni con la tecnologia di sicurezza Microsoft per difendere meglio i clienti comuni dalle minacce informatiche, che sono in rapido aumento. Secondo una recente ricerca di Dynatrace, quasi il 72% dei CISO ha dovuto affrontare incidenti di sicurezza delle applicazioni negli ultimi due anni.

Dynatrace è stata nominata al MISA per la sua potente integrazione con la soluzione SIEM di Microsoft, Microsoft Sentinel. Dynatrace garantisce un’osservabilità e una sicurezza complete, offrendo insight essenziali che semplificano la complessità del cloud e consentono alle organizzazioni di combattere in modo proattivo le minacce informatiche in continua evoluzione. Unendo le informazioni di Dynatrace con quelle di Microsoft Sentinel, le organizzazioni ottengono una comprensione più olistica sullo stato della loro sicurezza. Di conseguenza, i team SecOps possono rilevare in modo più efficace i tentativi di attacco alle applicazioni, semplificare la gestione degli incidenti e mitigare in modo proattivo i problemi nell’ambito dei loro sforzi per mantenere gli ambienti cloud-nativi sicuri e le business operation resilienti.

“Con l’aumentare delle minacce informatiche sempre più sofisticate e frequenti, è indispensabile che le aziende difendano in modo proattivo i propri ambienti IT”, ha dichiarato Jay Snyder, SVP, Global Partner and Alliances di Dynatrace. “Con Dynatrace, i team ottengono l’osservabilità e la sicurezza end-to-end su tutti i carichi di lavoro. Possono identificare automaticamente le vulnerabilità, misurare i rischi e sfruttare le analisi avanzate e l’automazione per ridurre i problemi. In qualità di membro MISA, non vediamo l’ora di collaborare con Microsoft e gli altri membri per sviluppare best practice, condividere insight e promuovere l’innovazione nella sicurezza cloud-native. Siamo entusiasti di rafforzare il nostro rapporto con Microsoft, riaffermando il nostro impegno ad aiutare le organizzazioni a innovare in modo sicuro”.

“La Microsoft Intelligent Security Association è cresciuta fino a diventare un vivace ecosistema composto dai più affidabili e fidati fornitori di software di sicurezza di tutto il mondo”, ha dichiarato Maria Thomson, Direttore della Microsoft Intelligent Security Association. “I nostri membri, come Dynatrace, condividono l’impegno di Microsoft a collaborare con la comunità della sicurezza informatica per migliorare la capacità dei nostri clienti di prevedere, rilevare e rispondere più rapidamente alle minacce alla sicurezza”.

Fondata nel 2018 per riunire gli esperti di Microsoft, gli ISV e gli MSSP, MISA si concentra sulla collaborazione per combattere le minacce alla sicurezza e creare un ambiente più sicuro per tutti. La sua missione è fornire soluzioni di sicurezza intelligenti e leader di settore che collaborino per aiutare a proteggere le organizzazioni alla velocità e alla scala dell’AI in un panorama di minacce in continua