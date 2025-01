Dynatrace amplia le funzionalità di conformità e resilienza per supportare il regolamento DORA

Dynatrace ha annunciato di aver esteso le proprie funzionalità dedicate alla conformità per supportare la normativa europea Digital Operational Resilience Act (DORA). Dynatrace sta introducendo l’applicazione Compliance Assistant, creata appositamente per fornire alle organizzazioni la visibilità, gli insights e l’automazione per mitigare il rischio e ridurre i lunghi controlli di configurazione della conformità associati al regolamento DORA.

“Le organizzazioni sono alle prese con nuove normative e tecnologie, come la GenAI, e faticano ad affrontare, aggiornare e gestire le funzioni di conformità”, afferma Rob Strechay, Managing Director e analista di theCUBE Research. “DORA è una normativa importante che ha un impatto profondo sui requisiti di resilienza e sicurezza delle organizzazioni che operano nella UE. Dynatrace si propone di aiutare in modo specifico a soddisfare requisiti come la correlazione efficiente degli eventi, la caccia alle minacce e altro ancora. È qui che l’automazione tramite Dynatrace con Davis AI può fare la differenza per le organizzazioni”.

Dynatrace aiuta i team a prevenire in modo proattivo i potenziali problemi operativi, in modo da poter fornire servizi digitali resilienti e identificare le lacune tecniche che potrebbero influire sulla conformità. Grazie al suo approccio alla sicurezza e alla conformità basato sull’intelligenza artificiale, Dynatrace consente ai team di:

Comprendere i loro complessi ambienti IT : Dynatrace offre visibilità automatica sull’intero ambiente IT, costruendo una mappa dei suoi componenti in tempo reale, identificando quelli non monitorati e automatizzando i controlli di configurazione che richiedono molto tempo. Con la nuova applicazione Compliance Assistant, i team beneficiano di una visione dedicata di queste informazioni, specifica per la conformità al regolamento DORA.

: Dynatrace offre visibilità automatica sull’intero ambiente IT, costruendo una mappa dei suoi componenti in tempo reale, identificando quelli non monitorati e automatizzando i controlli di configurazione che richiedono molto tempo. Con la nuova applicazione Compliance Assistant, i team beneficiano di una visione dedicata di queste informazioni, specifica per la conformità al regolamento DORA. Prevenire e dare priorità agli incidenti di prestazioni e sicurezza : Dynatrace rileva le esposizioni e i comportamenti anomali del sistema in qualsiasi applicazione monitorata, con l’intelligenza artificiale di Davis® che individua le cause principali e le classifica automaticamente in base all’impatto sul business.

: Dynatrace rileva le esposizioni e i comportamenti anomali del sistema in qualsiasi applicazione monitorata, con l’intelligenza artificiale di Davis® che individua le cause principali e le classifica automaticamente in base all’impatto sul business. Automatizzare le attività manuali: oltre a individuare potenziali vulnerabilità e minacce, Dynatrace offre un’automazione che innesca attività di ripristino e reporting, aiutando i team ad automatizzare fino all’80% delle attività manuali.

“Raggiungere una conformità continua riducendo al minimo l’impegno manuale sarà fondamentale per le aziende”, ha dichiarato Steve Tack, Chief Product Officer di Dynatrace. “Il successo richiede una visibilità completa di tutti i processi aziendali, dai servizi di back-end alle esperienze degli utenti finali. Con Dynatrace, i nostri clienti – che comprendono le più grandi organizzazioni del mondo in alcuni dei settori più intensamente regolamentati – beneficiano di un approccio all’osservabilità e alla sicurezza alimentato dall’intelligenza artificiale, che fornisce loro gli insights e le capacità di automazione necessari per gestire la conformità e la resilienza in modo continuativo e su larga scala”.

Le funzionalità di Dynatrace per la conformità e la resilienza sono ora disponibili per tutti i clienti. L’applicazione Compliance Assistant è attualmente in anteprima privata e si prevede che sarà disponibile entro i prossimi 90 giorni.