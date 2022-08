Dynatrace abilita un’innovazione software più veloce e customer-centric

La software intelligence company Dynatrace ha annunciato di aver migliorato le sue capacità di analisi per i moderni ambienti multicloud unificando le sue funzionalità di analisi dei log basate sull’intelligenza artificiale con il monitoraggio dell’esperienza digitale (DEM) e il Session Replay.

Quest’ultimo miglioramento della piattaforma Dynatrace consente ai team di sviluppo di ottenere automaticamente informazioni più approfondite su specifici percorsi degli utenti correlando i log alle sessioni utente che li hanno generati.

Questo contesto aggiuntivo permette ai team di utilizzare le funzionalità DEM della piattaforma per analizzare le sessioni rilevanti e il comportamento degli utenti e riprodurre le azioni di qualsiasi percorso utente tramite Session Replay per ottenere insight contestualizzati che descrivono in dettaglio come ottimizzare l’esperienza dell’utente.

Dynatrace Session Replay trasforma il modo in cui i team di sviluppo approcciano il miglioramento dell’esperienza digitale, fornendo loro replay video ad alta definizione dei percorsi degli utenti in modo che possano implementare ottimizzazioni in linea con le esigenze dei clienti.

I team di sviluppo front e back-end che hanno storicamente lavorato in silos, tentando manualmente di abbinare gli eventi nei log alle sessioni utente corrispondenti, ora trarranno vantaggio dalla funzionalità di correlazione automatica. In questo modo possono collaborare in modo più efficace e ridurre la loro dipendenza dai processi manuali.

Di conseguenza, ora possono dedicare più tempo a promuovere l’innovazione e a fornire software di migliore qualità più velocemente.

Andrea Cova, Chief Information Technology Officer di ConTe.it, ha affermato: “ConTe.it è alla continua ricerca di una migliore customer experience, quindi garantire che le nostre applicazioni funzionino perfettamente è per noi un obiettivo primario.

La capacità di Dynatrace di combinare log, esperienza utente e Session Replay, tutto nel contesto, ha aiutato i nostri team a comprendere meglio le difficoltà dei clienti e ci ha permesso di migliorare le prestazioni dei nostri servizi digitali.

L’accesso a tutti questi dati in un unico luogo ha anche consentito ai nostri team di risparmiare tempo e di concentrarsi su ciò che conta di più: accelerare la nostra crescita, promuovere l’innovazione e creare nuove funzionalità in modo da rendere più felici i nostri clienti”.

Steve Tack, SVP of Product Management di Dynatrace, ha affermato: “Man mano che gli stack tecnologici sono diventati più distribuiti e i log e i dati delle sessioni utente più frammentati, gli sviluppatori hanno dovuto affrontare la sfida di comprendere il collegamento tra le prestazioni del sistema back-end e l’esperienza utente front-end.

Colmando questa lacuna e unificando log, sessioni utente e replay visivi delle sessioni, Dynatrace rende più facile per i team garantire percorsi utente ottimali risolvendo in modo proattivo eventuali problemi che potrebbero essere entrati in produzione senza essere rilevati.

Questo approccio automatizzato e incentrato sul cliente all’ottimizzazione del software offre ai team la sicurezza per poter innovare rapidamente e su vasta scala”.

Questo miglioramento della piattaforma Dynatrace è attualmente disponibile per tutti i clienti Dynatrace.