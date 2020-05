Dylog compra StudioBoost, startup di Robotic Process Automation

Dylog Italia ha definito l’acquisizione della startup bolognese StudioBoost Srl, azienda attiva di progettazione e creazione di soluzioni smart e prevalentemente in cloud per la gestione di piccole e medie imprese, esercizi commerciali e professionisti.

StudioBoost sviluppa software cloud nativo con 14 persone con sede a Pianoro (Bologna). Attraverso le tecniche di RPA (Robotic Process Automation) i software di StudioBoost automatizzano la gestione contabile e finanziaria per i piccoli imprenditori. Ha oltre 20.000 clienti attivi sulla piattaforma gestionale ed e-commerce in cloud B2BEASY.

L’acquisizione di StudioBoost permette a Dylog un’attività sinergica per rafforzare la propria presenza sul mercato e introdurre una significativa accelerazione nella proposizione di soluzioni in cloud per commercialisti, esercenti e piccole e medie imprese.

Per Rinaldo Ocleppo, Presidente del Gruppo Dylog Italia Spa, (ha 1200 dipendenti, realizza oltre 200 milioni di euro di fatturato, integra Gruppo Buffetti, SeaSoft, Multidata, Octorate, Intesi Group, PA Digitale, Pigna, Campo Marzi) “integrando la piattaforma di StudioBoost, il gruppo potrà ampliare e ulteriormente potenziare la propria offerta digitale. Ciò ci servirà per ampliare ed arricchire la nostra offerta, non solo in servizi e soluzioni, ma anche in competenze”.

Domenico Navarra, fondatore e amministratore delegato di StudioBoost, ricorda che “alcuni nostri prodotti sono già stati inseriti nell’offerta Dylog proprio tra quelle soluzioni dedicate alla mitigazione delle conseguenze operative dovute a Covid-19″.