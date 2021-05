Due imprese europee su tre nel 2021 hanno più budget IT

Dynabook rivela i risultati della sua nuova ricerca, The Hybrid Shift: Managing an increasingly remote workforce, che mostra come il 65% dei decision maker IT europei quest’anno avrà accesso a budget più elevati.



Lo scopo è favorire una maggiore diffusione del lavoro ibrido e da remoto, e sostenere la continuità del business.

La ricerca, commissionata da Dynabook in collaborazione con Walnut Unlimited, ha coinvolto oltre 1.000 senior decision maker IT di aziende di medie e grandi dimensioni.

Il bacino di utenza dei diversi settori industriali proviene da Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi.

Lo scopo prefissato è rilevare i budget IT, i nuovi modelli di lavoro e le priorità dei dispositivi nei prossimi mesi.

Tutti i Paesi coinvolti hanno dichiarato un aumento negli investimenti tecnologici. In particolar modo la Spagna ha riscontrato il maggior incremento, con il 71% delle imprese che investiranno in tecnologia nel prossimo anno.

Al secondo posto troviamo i Paesi Bassi con il 70%. Più di tre quarti (76%) delle organizzazioni di servizi finanziari hanno rivelato un aumento dei budget, seguite dal 73% delle imprese manifatturiere.

Le aziende di vendita al dettaglio sono state invece le meno propense ad aumentare i budget IT, anche se più della metà (54%) ha comunque indicato un incremento della spesa.

Secondo Dynabook il lavoro a distanza è destinato a restare

Il cambiamento dei modelli e dei luoghi di lavoro è un chiaro fattore di questa crescita. La ricerca di Dynabook ha rilevato che il 67% dei dipendenti lavoreranno da casa dopo la pandemia da COVID-19, ovvero il 53% in più rispetto a prima.

Per garantire la produttività della crescente forza lavoro da remoto, oltre la metà (51%) delle aziende intervistate ha indicato che sarà data la priorità al supporto e all’assistenza del personale. In una ricerca simile condotta da Dynabook nel 2018 questo dato era pari solo al 29%.

Inoltre, il 41% dei decision maker IT ha indicato gli strumenti di comunicazione e condivisione come elementi fondamentali per assicurare la produttività dei dipendenti. Infine, il 37% ha indicato la formazione IT come un fattore importante.

Nuove priorità per i business

La ricerca della società ha evidenziato anche come le aziende europee stiano accelerando la trasformazione digitale e la dotazione di solide infrastrutture IT per supportare una nuova forza lavoro. Le soluzioni cloud e l’assistenza IT da remoto sono risultate come priorità assolute per i business di tutti i mercati e settori, e il 50% degli intervistati ha messo al primo posto della classifica entrambe le tecnologie. Le aziende del Regno Unito hanno dato la priorità all’assistenza IT remota, con il 63% degli intervistati che l’ha indicata come obiettivo chiave.

Anche la cybersecurity (48%) è stata considerata una priorità tra gli investimenti tecnologici su cui puntare il prossimo anno, seguita dalla formazione IT (40%) e dalla dotazione di dispositivi per i dipendenti (37%).

Confrontando il ruolo attribuito a queste tecnologie rispetto al periodo pre-pandemia, il 77% delle organizzazioni crede che ora i software di sicurezza siano più importanti.

Il 73% ritiene che gli strumenti di condivisione siano più significativi. Allo stesso tempo, il 70% delle imprese ha indicato le piattaforme cloud come le più utili e il 62% attribuisce agli accessori una rilevanza sempre maggiore per raggiungere una nuova normalità.

Dispositivi richiesti

Inoltre, Dynabook ha evidenziato anche un aumento del valore attribuito ai laptop. Infatti, il 74% delle aziende considerano molto più importante la scelta di questi device rispetto a prima della pandemia COVID-19.

Il Regno Unito ha visto la più alta disparità tra l’uso di computer fissi e portatili. Il 90% delle aziende britanniche usano notebook e solo un terzo (33%) usa desktop per il lavoro a distanza. La preferenza per questi ultimi rimane invece la più alta in altre parti d’Europa come Spagna (52%), Francia (47%) e Paesi Bassi (46%).

Peraltro, il 66% delle aziende stanno pianificando di integrare un numero sempre maggiore di laptop per il lavoro remoto nei prossimi 12 mesi.

In questi modo dimostrando che la tendenza ad affidarsi a questo tipo di dispositivi rimarrà forte per il tutto il 2021.

Per quanto riguarda le caratteristiche più importanti dei notebook, l’81% delle aziende europee presta grande attenzione al tema della sicurezza informatica e della protezione da potenziali minacce.

Gli altri requisiti prioritari sono la connettività (80%), le prestazioni (76%), la durata della batteria (72%) e la portabilità (70%).

Detto questo, il 28% considera le performance la caratteristica più importante, rispetto al 20% riferito alla sicurezza.