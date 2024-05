Dubai lancia un progetto di portata globale per l’intelligenza artificiale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Dubai ha avviato un piano annuale per l’intelligenza artificiale (IA) che si concentrerà sullo sfruttamento del potenziale della tecnologia per migliorare la qualità della vita in tutto il mondo.





Il programma inizia con la nomina di un CEO per l’IA in ciascun ente governativo e sarà seguito dalla creazione di un incubatore IA e WEB3, che diventerà in seguito il più grande hub globale per le società che si occupano di intelligenza artificiale e tecnologia. L’hub attirerà innovatori, startup e aziende leader nell’IA da tutto il mondo e promuoverà la trasformazione delle loro idee in imprese di successo o in applicazioni per il mondo reale.

Il piano include l’introduzione della Settimana dell’IA nelle scuole e nelle università per contribuire all’integrazione delle applicazioni dell’IA nel sistema didattico. Ciò consentirà agli studenti di acquisire delle competenze in linea con le future esigenze del mercato come ad esempio la codifica e di presentare loro gli strumenti e le migliori pratiche più all’avanguardia in questo campo.

Il progetto vedrà il lancio della Licenza Commerciale di Dubai per l’Intelligenza Artificiale, che sosterrà lo sviluppo del settore attirando nella metropoli emiratina aziende e individui specializzati, stimolando gli investimenti e consolidando la posizione di Dubai come destinazione commerciale preferita dalle aziende tecnologiche e di innovazione. Rientra nel suddetto piano l’assegnazione di terreni ai data center, che contribuiranno allo sviluppo di infrastrutture di prim’ordine, in grado di supportare il percorso di trasformazione digitale di Dubai.

Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai, ha dichiarato: “Nel 1999 abbiamo lanciato la trasformazione digitale di Dubai, un’impresa che non ha mai smesso di raggiungere nuovi importanti traguardi, tra cui la presentazione della Strategia Digitale di Dubai lo scorso anno. I nostri risultati record hanno fatto di Dubai il principale hub per imprese globali da miliardi di dollari nei settori della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nella regione”.

Sua Altezza ha poi aggiunto: “Negli ultimi anni, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha subito un’accelerazione, presentando numerose opportunità per le nazioni e i governi esperti nell’utilizzarla, ma ponendo al contempo delle sfide per quanti non sono in grado di tenere il passo. Ciò ha reso necessaria l’implementazione di piani d’azione rapidi e adattivi in risposta ai rapidi cambiamenti nella tecnologia e nell’intelligenza artificiale”.

Il piano annuale di Dubai per accelerare l’adozione dell’IA e le sue applicazioni in tutti i settori è una componente importante dell’ambizione di Dubai di diventare la migliore città al mondo per l’utilizzo della tecnologia e la più veloce nell’adozione di applicazioni avanzate.

