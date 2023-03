Dongying abbraccia una dinamica economia digitale

DONGYING, Cina–(BUSINESS WIRE)–La città di Dongying della provincia di Shandong, nella Cina orientale, agisce sempre più rapidamente per sfruttare la sua economia digitale allo scopo di incrementare lo sviluppo di alta qualità della città e portare a nuovi livelli la crescita promossa dall’innovazione.

In conformità alle linee guida per l’economia digitale della città, emesse il 10 marzo, Dongying intende incrementare il valore aggiunto dei suoi settori fondamentali correlati all’economia digitale del 50% entro la fine del 2023.

Il governo locale ha definito 29 misure specifiche per lo sviluppo della sua economia digitale. Il focus sarà su vari aspetti–: costruzione dell’infrastruttura digitale, trasformazione digitale di settori tradizionali, digitalizzazione industriale e sviluppo di settori emergenti: nuova energia, nuovi materiali e informatica di nuova generazione.

Per conseguire il suo obiettivo, Dongying prevede di sviluppare vigorosamente le attività manifatturiere intelligenti, accelerare la trasformazione digitale dell’agricoltura e rafforzare settori fondamentali dell’economia digitale, come quello dell’elettronica per applicazioni sia commerciali che per i consumatori nonché servizi informatici finalizzati a servire poli industriali.

La città ha già fatto grandi progressi nello sviluppo dell’economia digitale, gettando solide basi per proseguire. Le statistiche locali mostrano che i ricavi operativi della città risultanti da settori fondamentali correlati all’economia digitale sono aumentati del 130% nel 2022, inoltre sono state costruite 2.019 stazioni base per il 5G.

L’anno scorso i settori emergenti della città–: nuova energia, nuovi materiali e biomedicina–, si sono sviluppati in misura notevole. Il parco industriale eolico offshore della città è diventato uno dei tre principali parchi industriali eolici nella provincia di Shandong.

È stato costruito un parco industriale di 15 chilometri quadrati caratterizzato da un notevole sviluppo economico digitale, che ha contribuito a promuovere 29 aziende dell’economia digitale e ha attratto 49 progetti in molteplici campi–: Internet industriale, sedi centrali dell’economia digitale, economia digitale, talenti digitali e intelligenza artificiale.

Quest’anno, la città prevede di aumentare il sostegno finanziario e tecnologico per aziende e talenti industriali nel settore digitale, per aumentare il suo sviluppo di alta qualità. Viene anche incoraggiata la creazione di una serie di piattaforme per l’innovazione e lo scambio facendo affidamento su risorse locali offerte da istituti di ricerca, parchi industriali e aziende chiave.

Come previsto dalle politiche più recenti della città riguardanti i talenti, le nuove piattaforme per l’innovazione nazionali o provinciali riconosciute, come centri tecnologici e laboratori chiave, possono ricevere finanziamenti, rispettivamente, sino a 1 milione di yuan (144.897 USD) e 500.000 yuan, i laureati che lavorano in settori digitali hanno la possibilità di ricevere sovvenzioni per le loro start-up.

