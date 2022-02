Dolby compra Millicast, per lo streaming video in tempo reale

Dolby Laboratories ha annunciato l’acquisizione di Millicast, una piattaforma per sviluppatori che fornisce funzionalità di streaming video a bassissima latenza che scalano per un’audience di grandi dimensioni.

Millicast permette agli sviluppatori di prendere gli eventi altamente interattivi costruiti con Dolby.io, dalle conferenze ai concerti musicali, e di trasmetterli in streaming a un pubblico di oltre 60.000 persone con ritardi inferiori a 500 millisecondi.

Secondo Dolby, Millicast rafforzerà anche l’esperienza ingegneristica WebRTC di Dolby.io, con un team altamente qualificato che ha sviluppato standard come WHIP, che abilitano l’interoperabilità di WebRTC.

Il contesto – sottolinea Dolby – è quello di una crescente richiesta di rendere gli eventi online così realistici e avvincenti da dare l’impressione di essere lì di persona.

Con l’acquisizione di Millicast, Dolby intende espandere la piattaforma Dolby.io per rendere lo streaming di contenuti in tempo reale ancora più facile per gli sviluppatori e le aziende.

Con, in aggiunta, il supporto per esperienze interattive e coinvolgenti, dall’aspetto e dal suono di qualità elevata.

La vision di Dolby.io – ha affermato l’azienda – è quella di aiutare gli sviluppatori e le aziende a realizzare contenuti audiovisivi di livello superiore e comunicazioni sociali interattive nelle loro applicazioni e servizi.

Un elemento chiave di questa vision è la capacità di scalare la qualità alle richieste di streaming ad alto volume per gli eventi virtuali.

Dolby ha recentemente apportato diversi miglioramenti alla piattaforma Dolby.io per supportare un numero significativamente maggiore di partecipanti per l’audio e il video o solo per l’audio.

L’acquisizione di Millicast – dal punto di vista di Dolby – aggiunge ora una piattaforma coerente, testata sul campo e a latenza ultra-bassa, in modo che il pubblico di qualsiasi dimensione possa ricevere esperienze interattive di alta qualità.

Gli sviluppatori possono iniziare da subito a sfruttare queste funzionalità, e Dolby.io ha già condiviso le istruzioni, con anche il codice d’esempio.

È inoltre possibile saperne di più su Dolby.io e registrarsi per un account gratuito, sul sito della piattaforma.