Documenti informatici: piattaforma e linee guida per la gestione e conservazione

Il Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, che definisce i nuovi criteri per la fornitura di tali servizi e adottato con la Determinazione n. 455/2021, è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

Attraverso la piattaforma dedicata è quindi possibile sottoporre le domande di iscrizione al marketplace da parte dei conservatori che vogliono offrire servizi alla Pubblica amministrazione.

Accesso alla piattaforma