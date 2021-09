Docker, il nuovo piano Business per le aziende

Docker viene usato da milioni di sviluppatori in tutto il mondo per costruire, condividere ed eseguire app di qualsiasi tipo e ovunque.

Il suo team mette in evidenza che il 55% degli sviluppatori professionisti lo usa ogni giorno al lavoro.

In questi ambienti di lavoro, avverte però il team, l’aumento degli attacchi esterni alle supply chain del software sta accelerando la richiesta degli sviluppatori per i contenuti affidabili di Docker, comprese le Official Image e le Verified Publisher.

Oltre a questo, la rapida crescita globale degli sviluppatori – con stime di 45 milioni entro il 2030 – spinge i responsabili del progetto a scalare in modo sostenibile in modo da poter continuare a fornire l’esperienza innovativa e gratuita che i suoi utenti hanno imparato ad apprezzare.

È per affrontare queste sfide che Docker ha apportato alcuni aggiornamenti ed estensioni dei suoi abbonamenti ai prodotti: Personal, Pro, Team e Business.

Innanzitutto c’è un nuovo piano di abbonamento, Docker Business, per le organizzazioni che utilizzano Docker su scala per lo sviluppo di applicazioni e richiedono funzionalità come la gestione sicura della supply chain del software, il single sign-on (SSO), i controlli di accesso al registro dei container e altro ancora.

Il Docker Subscription Service Agreement include poi una modifica ai termini per Docker Desktop, che rimane gratuito per le piccole imprese (con meno di 250 dipendenti e con meno di 10 milioni di dollari di revenue annuali), l’uso personale, l’education e i progetti open source non commerciali.

Docker Desktop richiede invece un abbonamento a pagamento (Pro, Team o Business), a partire da 5 dollari per utente al mese, per l’uso professionale nelle aziende più grandi.

Benché la data effettiva di questi termini sia il 31 agosto 2021, c’è un grace period fino al 31 gennaio 2022 per coloro che richiedono un abbonamento a pagamento per utilizzare Docker Desktop.

Gli abbonamenti Pro, Team e Business includono l’uso commerciale di Docker Desktop e il piano Free esistente è stato rinominato in Personal.

Non ci sono cambiamenti per Docker Engine o per progetti open source Docker o Moby upstream.

Tutte le informazioni sui piani di abbonamento e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti sono chiaramente disponibili sul sito di Docker ed è stata predisposta anche una pagina di FAQ sulle questioni riguardanti subscription e licensing.

Docker si è detta consapevole che si tratta di un cambiamento significativo per molte organizzazioni, che ora dovranno attivare dei piani a pagamento per l’utilizzo dell’applicazione Desktop per macOS e Windows, che comunque rimarrà gratuita per uso personale, non commerciale e per le piccole imprese.