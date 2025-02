Docker, Don Johnson nuovo CEO

Docker ha annunciato oggi la nomina di Don Johnson a nuovo Chief Executive Officer, a partire dal 12 febbraio 2025. Johnson è stato in precedenza fondatore e vicepresidente esecutivo di Oracle Cloud Infrastructure. Succede a Scott Johnston, che lascerà Docker nella stessa data, sotto la cui guida Docker ha continuato a espandere la sua posizione di piattaforma “developer-first”, promuovendo innovazione, sicurezza e scalabilità.

“La leadership di Scott è stata determinante nell’affermare Docker come la piattaforma per sviluppatori più amata e indispensabile per oltre 24 milioni di sviluppatori, accelerando lo sviluppo di app moderne su una scala senza precedenti”, ha dichiarato Rob Bearden, membro del consiglio di amministrazione di Docker. “A nome di tutto il team e del consiglio di amministrazione di Docker, ringraziamo Scott per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo”.

“Gli ultimi cinque anni sono stati un viaggio incredibile. Sono molto orgoglioso della nostra crescita e di tutto ciò che abbiamo realizzato come team, e sono entusiasta della strada che Docker sta percorrendo. Don è il leader perfetto per guidare la prossima fase di crescita ed espansione di Docker”, ha dichiarato Scott Johnston.

Don Johnson entra a far parte di Docker per guidare la sua ambiziosa espansione in nuove aree che si estendono al ciclo di vita dello sviluppo e ai servizi basati sul cloud. In Oracle ha fondato Oracle Cloud Infrastructure (OCI), trasformandola da zero in una piattaforma cloud iperscala che gestisce qualsiasi cosa, dalle applicazioni mission-critical ai carichi di lavoro aziendali, fino ai cluster di formazione AI di grandi dimensioni. In precedenza ha lavorato presso Amazon Web Services (AWS) come leader tecnico fin dall’inizio. La sua profonda esperienza nelle piattaforme per sviluppatori, nel cloud hyperscale e nella creazione di team di ingegneri ad alte prestazioni lo posiziona perfettamente per guidare la prossima fase di innovazione e crescita di Docker.

“Sono onorato di entrare a far parte di Docker e sono grato di prendere le redini da Scott, che ha costruito una base incredibile. Docker si sente allo stesso tempo una nuova startup e il fondamento dell’universo dei container nativi, ora prevalente e in via di diffusione man mano che il Cloud Native conquista il mondo. Ma ci sono così tante opportunità per risolvere l’ampia gamma di sfide con cui sviluppatori e aziende continuano a lottare: dalla costruzione ed esecuzione dei più recenti modelli di intelligenza artificiale, all’esecuzione e al funzionamento in modo sicuro e scalabile, al raggiungimento di livelli avanzati di conformità, fino a non rompere la build in CI. Tutto è più difficile di quanto dovrebbe essere. Ogni sfida che gli sviluppatori devono affrontare è un’opportunità per noi di intervenire, assumerci l’onere e semplificare la loro vita. Vedrete Docker risolvere questi problemi e altri ancora, costruendo e innovando e distribuendo velocemente le cose. Sarà un vero spasso. Non potrei essere più entusiasta di essere qui”, ha dichiarato Johnson.