Docker Desktop sui Mac con chip Apple Silicon

Docker Desktop è il software multipiattaforma per gli ambienti Mac, Linux e Windows che permette agli sviluppatori di costruire e condividere in modo semplice applicazioni e microservizi containerizzati.

Sin da quando i computer con chip M1 sono stati resi pubblicamente disponibili da Apple, ha sottolineato Docker, gli utenti che fanno parte del programma developer preview hanno iniziato a testare alcune prime build di Desktop.

Poi, man mano che i rilasci si spostavano verso le anteprime tecniche pubbliche e le release candidate, molti altri sviluppatori si sono uniti ai test per mettere alla prova una enorme varietà di casi d’uso e segnalare i bug.

In totale, ha messo in evidenza ancora Docker, la società ha registrato 45.000 download delle varie build di anteprima e 140 ticket attivati sul bug tracker pubblico, senza nemmeno citare gli innumerevoli messaggi sulla community Slack.

Ora l’azienda ha finalmente annunciato la disponibilità generale di Docker Desktop per Mac Apple Silicon. Una tappa, ha sottolineato Docker, dell’impegno continuo dell’azienda nel sostenere gli sviluppatori della sua community nelle loro scelte di ambienti di sviluppo in locale.

Che l’attesa per questo rilascio fosse alta lo ha sottolineato Docker stessa. Gli utenti hanno mostrato un enorme entusiasmo nel poter eseguire Docker Desktop sul nuovo chip M1, e ciò ha rappresentato una motivazione in più per Docker.

Dal momento in cui Apple aveva annunciato il nuovo chip M1, sulla roadmap pubblica di Docker gli utenti avevano fatto sapere come questa fosse una priorità alta: è diventata rapidamente la voce più votata della roadmap.

Per molti Docker Desktop è una parte essenziale del processo di sviluppo e la disponibilità di una versione per i Mac con chip Apple M1 era evidentemente una necessità molto sentita.