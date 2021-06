Distribuire database in pochi minuti con il cloud ibrido

Le aziende oggi desiderano semplificare le attività e la gestione dei database per liberarsi dai silos IT che spesso comportano costi di manutenzione più elevati, rischi per la sicurezza e mancanza di flessibilità nell’implementazione e nell’esecuzione delle soluzioni, sostiene Keith White, senior vp degli HPE GreenLake Cloud Services di Hewlett Packard Enterprise.

Allo scopo Nutanix e Hpe ampliano la collaborazione per il cloud ibrido e il multicloud, offrendo Nutanix Era, una soluzione per la gestione multi database, in bundle con i server HPE ProLiant, in modalità as-a-service attraverso HPE GreenLake.

Il servizio cloud completamente gestito permette di distribuire applicazioni e database in pochi minuti e di beneficiare delle funzionalità flessibili e pay-per-use del cloud, mantenendo la governance, la visibilità e la conformità di un ambiente on-premise.

Combinando Nutanix Era sui server HPE ProLiant e fornendo la soluzione come servizio cloud attraverso Hpe GreenLake, le aziende possono trasformare la gestione dei database con un’unica piattaforma cloud-ready.

Le soluzioni permetteranno ai clienti di modernizzare, consolidare e automatizzare i task per i loro database e ottenere il supporto per la gestione delle operations multi-database, tra cui Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgresSQL e MariaDB.

Hpe GreenLake

I servizi cloud HPE GreenLake offrono una piattaforma as-a-Service per favorire la trasformazione digitale e che può essere eseguita on premise, all’edge o in una struttura di colocation. Hpe GreenLake combina il cloud con la governance, la conformità e la visibilità dell’IT ibrido. Hpe GreenLake offre una gamma di servizi cloud che accelerano l’innovazione, compresi i servizi cloud per bare metal, elaborazione, gestione dei container, protezione dei dati, HCI, HPC, attività di apprendimento automatico, networking, SAP HANA, storage, VDI e VM.

Fino al 31 dicembre 2021, i clienti possono attivare le nuove funzionalità con pacchetti predefiniti e pre-pagati che comprendono: licenze software Nutanix e capacità infrastrutturale HPE pay-as-you-go, nonché servizi di avvio per la nuova soluzione.

Hpe GreenLake con Nutanix Era per i database è già disponibile per i clienti, con possibilità di fatturazione a consumo a partire da luglio.