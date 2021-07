DigitalOcean MongoDB, database as a service per le app moderne

DigitalOcean, società che ha come mission semplificare il cloud computing per gli sviluppatori, le startup e le piccole imprese, ha annunciato la disponibilità generale di DigitalOcean Managed MongoDB.

Managed MongoDB è un’offerta completamente gestita di database as a service (DBaaS), costruita da DigitalOcean in collaborazione con e certificata da MongoDB.

La soluzione, spiega la società, fornisce tutte le funzionalità tecniche che rendono MongoDB così apprezzato nella community degli sviluppatori. Inoltre, DigitalOcean assicura che gli sviluppatori avranno accesso a tutte le ultime versioni del document database MongoDB non appena saranno disponibili.

MongoDB, ha messo in evidenza DigitalOcean, è uno dei database più popolari ed è ideale per le applicazioni che si evolvono rapidamente e hanno bisogno di gestire enormi volumi di dati e traffico.

Tuttavia, costruire e mantenere cluster MongoDB da zero può essere un’impresa complessa. Gli sviluppatori spesso si lamentano di dover investire molto del loro tempo e delle loro risorse nella gestione del database.

Per questo l’azienda ha pensato di sviluppare la soluzione che consentisse di accedere e gestire MongoDB su DigitalOcean, in un modo che fosse molto più semplice per gli sviluppatori.

Managed MongoDB di DigitalOcean semplifica l’amministrazione di MongoDB. Gli sviluppatori di tutti i livelli di abilità, anche quelli che non hanno molta esperienza precedente nei database, possono far girare i cluster MongoDB in pochi minuti.

DigitalOcean gestisce il provisioning, il management, lo scaling, gli aggiornamenti, i backup e la sicurezza dei cluster MongoDB, permettendo allo sviluppatore di alleggerirsi delle complesse e lunghe – ma di importanza critica – attività di amministrazione del database, delegandole al servizio di DigitalOcean.

Questo permette agli sviluppatori di concentrarsi su ciò che per loro conta davvero: realizzare app di qualità per i propri clienti.

Sempre con questo obiettivo in mente, DigitalOcean ha introdotto Managed Databases un paio di anni fa e ora ha aggiunto Managed MongoDB al proprio portafoglio di soluzioni.

Con questa release, DigitalOcean Managed Databases ora supporta i seguenti engine: MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Redis.