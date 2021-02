Dieci app per Mac gratis per chi passa a Parallels Desktop 16

Parallels ha lanciato un’iniziativa promozionale che prevede un bundle di 10 app per Mac del valore di 747 euro gratis per i nuovi clienti di Parallels Desktop per Mac e a un prezzo scontato per i clienti attuali idonei.

La promozione sarà valida fino a domenica 28 febbraio, ha informato l’azienda che ha pubblicato una pagina con tutti i dettagli, le condizioni dell’offerta e i software inclusi nel bundle.

Per quanto riguarda Parallels Desktop per Mac, si tratta del noto software di virtualizzazione che consente di eseguire Windows, Linux e altri sistemi operativi sui Mac Intel senza riavviare e insieme a macOS.

Del bando fanno parte anche altre due applicazioni dell’azienda: Parallels Toolbox per Mac e Windows è una soluzione che comprende più di 30 strumenti di utilità che semplificano l’esecuzione di attività comuni con il computer

Parallels Access per iOS o Android, invece, permette di accedere da remoto a computer PC o Mac da browser web HTML5 oppure da iPad, iPhone o tablet Android e può rappresentare un’opzione utile per i professionisti e i dipendenti che lavoro da remoto.

Gli altri software inclusi nel bundle sono di aziende terze e includono app tra le più diffuse e apprezzate tra gli utenti Mac.

C’è Fantastical, un’app per la gestione di attività e calendario per Mac, iPad, iPhone e Apple Watch, ricca di funzionalità; 1Password Families, il noto password manager qui in versione per tutta la famiglia; MindManager for Mac 13, che consente di trasformare idee e dati in mappe visive dinamiche, schemi, diagrammi di flusso e altro; Intego Mac Internet Security X9, noto software antivirus e firewall per Mac; Acronis True Image 2021 Premium, soluzione unificata a tutto tondo che protegge la vita digitale dell’utente sia dalle minacce informatiche che dai guasti hardware o dalla perdita o furto dei dispositivi; e altri.

Il menu è davvero ricco di software utili. L’unica controindicazione è che, essendo queste soluzioni fornite in modalità a sottoscrizione, il bundle non prevede licenze perpetue bensì “solo” l’abbonamento gratuito per un anno.