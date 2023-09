DGS spinge sulla cybersecurity con un nuovo SOC: svelato eXtended Security Operation Center

eXtended Security Operation Center di DGS è un centro specializzato in servizi di monitoraggio, rilevamento e risposta alle minacce in ambito IT, IoT e Identity, con una gamma di servizi non invasivi, per proteggere le infrastrutture aziendali dai crescenti rischi cyber.DGS è lieta di annunciare il potenziamento del proprio servizio di sicurezza informatica con l’inaugurazione dell’eXtended Security Operation Center (X-SOC). Questo centro all’avanguardia, progettato per affrontare le sfide in continua evoluzione nel campo della cyber security, fornendo una difesa efficace contro le minacce informatiche sempre più sofisticate e insidiose, è un ulteriore e importante passo per DGS nel consolidare il proprio ruolo di player di riferimento e leader italiano nel settore.

Il nuovo X-SOC, ubicato nella sede aziendale di Sesto San Giovanni (MI), con ufficio satellite a Roma, si focalizza su tre funzioni chiave della cybersecurity che lo rendono un asset fondamentale nella lotta contro le minacce.

ecurity Operation Center in ambito Information Technology (IT), Internet of Things (IoT) e Identity Security: il centro operativo di sicurezza, all’interno dell’X-SOC, è specializzato nel monitoraggio, rilevamento e risposta agli incidenti di sicurezza in ambito IT, IoT e Identity Security; un’area, quest’ultima, particolarmente rilevante nella protezione delle credenziali e delle identità degli utenti per prevenire violazioni e accessi non autorizzati. Operation and Maintenance, Vulnerability Management, Cyber Exposure Assessment: l’X-SOC si occupa anche delle operazioni quotidiane, della manutenzione dei sistemi di sicurezza informatica e della gestione delle vulnerabilità, ovvero l’identificazione e la mitigazione delle potenziali falle di sicurezza nei sistemi e nelle applicazioni. Inoltre, viene effettuata una valutazione dell’esposizione ai rischi informatici, al fine di mettere in atto adeguate misure di contenimento e riduzione della superficie d’attacco. Breach Response e Forensics: in caso di violazioni della sicurezza informatica, l’X-SOC è progettato per rispondere tempestivamente alle minacce riscontrate. Questo include l’attuazione di procedure di risposta agli incidenti per limitare i danni, nonché l’analisi forense per identificare l’origine e le implicazioni dell’attacco.

L’X-SOC offre un’ampia gamma di servizi, tra cui: Managed Detection and Response (MDR), Cyber Threat Intelligence e Identity Threat Detection and Response (ITDR) in ambito Threat, Identity & Risk; External PT/VA (Penetration Testing/Vulnerability Assessment) e Attack Surface Management (ASM) in ambito Device, App & Surface; infine, Digital Forensics and Incident Response (DFIR) in ambito Investigation.

Inoltre, sono disponibili numerose opzioni personalizzate per aiutare le organizzazioni a mitigare le minacce informatiche e garantire una sicurezza completa e personalizzata. I clienti possono scegliere tra tre pacchetti di servizi offerti (Silver, Gold e Platinum) per adeguare il livello di protezione alle proprie esigenze e ottimizzare il budget destinato alla sicurezza informatica. Grazie a quest’ampia selezione di servizi e opzioni, DGS è in grado di soddisfare le diverse necessità delle imprese, fornendo soluzioni personalizzate che si adattano perfettamente a ogni contesto.

I servizi offerti dall’X-SOC sono progettati per essere non invasivi, garantendo la massima efficienza e compatibilità con l’infrastruttura esistente e salvaguardando gli investimenti già effettuati. Questo approccio è particolarmente vantaggioso per i clienti, poiché evita la necessità di stravolgere completamente i processi e l’architettura di sicurezza già presenti, riducendo al minimo le interruzioni o le incompatibilità che potrebbero verificarsi con soluzioni invasive.

Le certificazioni acquisite testimoniano l’impegno di DGS nel fornire servizi di sicurezza e gestione di elevato livello, garantendo che siano seguiti standard internazionali riconosciuti per la protezione delle informazioni, la continuità operativa e la qualità del servizio.

ISO/IEC 27001: Requisiti per un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).

ISO/IEC 27017-18: Linee guida per la sicurezza delle informazioni nel cloud computing e controlli per il trattamento delle informazioni personali identificabili nell'ambito della privacy.

ISO/IEC 27035 (parte 1 e 2): Gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni.

ISO/IEC 20000-1: Requisiti per un Sistema di Gestione dei Servizi IT (SGS).

ISO 22301: Continuità aziendale e gestione delle situazioni di emergenza.

ANSI TIA 942/ISO 22237 Standard per il design e la costruzione di infrastrutture di data center (entro novembre 2023).

DGS considera la collaborazione e la partnership con i clienti come elementi chiave per il successo.

“La sicurezza dei nostri clienti è la nostra massima priorità. – ha dichiarato Salvatore Frosina, Co-CEO di DGS – Siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo X-SOC, un passo avanti nella protezione dei dati e delle infrastrutture. Siamo impegnati a fornire soluzioni di sicurezza affidabili e personalizzate per affrontare le sfide del mondo digitale odierno.”

“Con l’inaugurazione dell’eXtended Security Operation Center, il nostro impegno nella protezione dei dati e delle infrastrutture aziendali raggiunge nuovi livelli. – ha aggiunto Gianluca Cimino, Cyber Security Chief Strategy Officer di DGS – L’X-SOC ci permette di adottare un approccio altamente tecnico e personalizzato nella gestione delle minacce informatiche in continua evoluzione, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi critici dei nostri clienti.”

Con una vasta gamma di servizi di sicurezza informatica, certificazioni internazionali e un approccio non invasivo, l’eXtended Security Operation Center (X-SOC) di DGS si pone come un affidabile alleato nella protezione delle risorse digitali delle aziende, aiutandole a mitigare le minacce informatiche e a preservare la loro reputazione e continuità operativa.