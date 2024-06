DGS S.p.A. annuncia l’acquisizione di Ariadne Group

DGS S.p.A ha completato l’acquisizione di Ariadne Group S.r.l. Ariadne, con sede a Pavia, è una primaria società nel mercato italiano dell’Information Technology, specializzata in servizi di system integration e digital communication.

I servizi della Società si basano su piattaforme di collaboration Open-Source, segmento in forte crescita e di rilevanza strategica nel settore ICT in Italia. L’ampia offerta della Società, che va dallo sviluppo di complessi portali B2B/B2C, a soluzioni intranet e di digital workplace e dai sistemi di e-learning ai servizi di digital marketing, è rivolta ad una base di clienti blue-chip operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari, del fashion&luxury, dell’editoria e dell’education.

Vincenzo Fiengo, Co-CEO di DGS, ha commentato: “Con l’acquisizione di Ariadne, il Gruppo DGS diventa il più grande system integrator in Italia specializzato nella tecnologia Open-Source Liferay. L’acquisizione rafforza la partnership strategica di DGS con operatori leader nel settore e amplia la propria offerta con tecnologie in forte crescita e di rilevanza strategica nel mondo ICT come Moodle”.

Marcello Ricotti, Marcello Torriani e Giuseppe De Donno, fondatori di Ariadne, hanno aggiunto: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di un gruppo dinamico e in forte crescita come DGS. Questa partnership permetterà di rafforzare la presenza del Gruppo nel mondo della Digital Transformation & Communication, con elementi di offerta complementari ed importanti opportunità di cross-selling con le altre società del Gruppo DGS”.