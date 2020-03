Google Analytics è lo strumento di misurazione della performance web più popolare in circolazione, sottolinea Split Software, società sviluppatrice dell’omonima piattaforma di continuous delivery, che aiuta a velocizzare lo sviluppo di codice e la feature delivery, per accelerare il roll out dei rilasci minimizzando i rischi.

Quasi tutte le web app utilizzano Google Analytics e le metriche raccolte da questo strumento, tra cui sessioni, visualizzazioni di pagina, tassi di conversione, tempi di caricamento della pagina e altro, rappresentano un dataset che è abbastanza logico voler abbinare ai feature flag, una tecnica di sviluppo che ha contribuito a far progredire la filosofia DevOps.

Pertanto, Split ha annunciato di aver implementato l’integrazione con Google Analytics nella sua piattaforma. Questa integrazione con Google Analytics è bidirezionale e utilizza gli SDK.

Innanzitutto, quindi, per quanto concerne il fatto che l’integrazione è bidirezionale, essa rende possibile inviare o ricevere dati. Quando si ricevono dati da Google Analytics, spiega Split, è possibile utilizzare tali metriche per monitorare ogni flag di funzionalità per ciò che riguarda i difetti e sperimentare le nuove funzionalità per determinarne l'impatto.

Per quanto concerne, invece, l’invio dei dati a Google Analytics, è possibile effettuare lo slicing, il dicing e segmentare i report nel modo che si desidera, e Split fornisce il contesto della funzione: quali utenti vedono quali funzionalità.

Google Analytics e Split, illustra ancora l’azienda, dispongono entrambi di SDK JavaScript lato client, e sono questi che vengono utilizzati per implementare l’integrazione; inoltre, Split usa gli UID per effettuare i join dei dataset, mantenendo il tutto privato.

L'invio di dati a Split richiede l'utilizzo di un plug-in per l'SDK JavaScript di Google Analytics, al fine di trasferire tutte le metriche raccolte da Google Analytics sulla pagina, ed è possibile anche filtrare gli eventi, se lo si preferisce.

L'invio di dati a Google Analytics richiede l'utilizzo dell'SDK JavaScript di Split, che offre una serie di funzioni per inviare dati dal client a Google Analytics in un payload parallelo a quello che Google Analytics sta già raccogliendo.

Tutte le informazioni per sfruttare l’implementazione con Google Analytics sono disponibili nella documentazione di Split.