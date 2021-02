Descript, l’editor collaborativo e completo per la comunicazione video

Descript è un editor audio/video collaborativo che include funzionalità quali la trascrizione, un registratore di schermo, la pubblicazione, l’editing multitraccia e strumenti basati su intelligenza artificiale.

Per la startup fondata a San Francisco nel 2017 sono stati mesi importanti, questi ultimi. A metà gennaio Descript ha raccolto un finanziamento di Serie B di 30 milioni di dollari, guidato da Nabeel Hyatt a Spark Capital, con la partecipazione degli investitori esistenti Andreessen Horowitz e Redpoint Ventures.

Il finanziamento servirà alla startup per far crescere ulteriormente il team e potenziare ancora lo strumento, che alla fine del 2020 aveva conosciuto la sua più importante evoluzione.

Se prima Descript era limitato all’editing di podcast, l’importante rilascio lo aveva trasformato infatti in un editor video completo. L’update aveva introdotto la registrazione e la modifica video multitraccia con titoli, transizioni, sovrapposizioni di immagini e video, animazioni e altro ancora, il tutto con la stessa facilità e flessibilità dell’editing di un documento.

Lo screen recorder può essere usato standalone per registrare e condividere rapidamente il video del proprio schermo e della propria webcam oppure è possibile portare le registrazioni in Descript per effettuare operazioni di taglio, rimuovere gli outtake poco significativi o mettere insieme più filmati in un video dimostrativo di un prodotto.

L’evoluzione del prodotto riflette la vision dell’azienda secondo la quale la divisione tra strumenti di editing audio e video è un fatto ormai superato. I content creator di oggi non considerano i confini tradizionali dei media: gli YouTuber fanno podcast, i podcaster distribuiscono su YouTube e tutti hanno bisogno di uno strumento che sia ugualmente capace nell’audio come nel video.

Inoltre Descript mette anche in evidenza come le innovazioni dell’intelligenza artificiale permettano la creazione di una nuova classe di strumenti di media creation che non costringe compromessi tra la potenza e la facilità d’uso.

Descript si propone dunque oggi come uno strumento certamente ideale per podcaster, vlogger e altri storyteller, ma è lo altrettanto per le imprese, considerando come la comunicazione attraverso i video, sia interna che esterna, sta diventando essenziale anche in ambito aziendale.