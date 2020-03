Dematerializzazione: Inaz acquista DDocuments

La società milanese specializzata in gestione documentale DDocuments è entrata a far parte del Gruppo Inaz, storica società italiana di software e servizi per l’amministrazione e la gestione delle risorse umane.

Per Linda Gilli, Presidente e Amministratore Delegato di Inaz, «L’acquisizione di DDocuments permetterà a Inaz di rafforzare il suo ruolo da protagonista nei processi di dematerializzazione aziendale, un fattore chiave sul quale sempre di più le aziende misurano la propria crescita e competitività».

Le soluzioni Ddocuments costituiscono una piattaforma che fornisce servizi a valore aggiunto nella gestione del documento digitale: conservazione sostitutiva, trasmissione documentale, PEC, firma digitale, fatturazione elettronica B2B e verso la PA, firma grafometrica per dematerializzare completamente processi digitali quali l’emissione di DDT, contratti, cicli approvativi.

Le soluzioni DDocuments sono applicabili a tutti i settori di attività e hanno come punto di forza la capacità di interpretare le esigenze specifiche di ogni cliente e di garantire la massima customizzazione del servizio, con precisione e affidabilità.

Per Linda Gilli «la gestione documentale è stata rivoluzionata dalla trasformazione digitale, ma ci sono ancora ampi margini di innovazione nelle aziende italiane. Da sempre Inaz accompagna le imprese che vogliono intraprendere la strada della digitalizzazione in ambito HR: con l’entrata di DDocuments nel Gruppo Inaz proseguiamo nella direzione dell’arricchimento della nostra offerta per il settore. Accogliamo un team di esperti con professionalità di assoluto valore e al contempo, come succede con ogni nostra acquisizione, puntiamo a far crescere ulteriormente DDocuments grazie alla forza del nostro Gruppo e alle riconosciute competenze Inaz in tutto ciò che riguarda la gestione di persone e processi nelle aziende, inclusa l’evoluzione incessante della normativa di riferimento».