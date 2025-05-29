Deloitte presenta Solaria Space, il nuovo hub dedicato alla GenAI

L’adozione della GenAI da parte delle grandi imprese in Italia potrebbe portare a un aumento dei margini stimato tra il 5% e il 15% nel medio-lungo termine, con un incremento di valore delle aziende italiane tra i 149 e i 446 miliardi di euro. Questo l’impatto calcolato da Deloitte sulle aziende con fatturato superiore a 50 milioni di euro e almeno 250 dipendenti. Le stime emergono dal paper “Generative Tomorrow. The Future Unveiled, starring GenAI”, presentato in occasione dell’inaugurazione di Solaria Space, il nuovo hub della sede milanese di Deloitte interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI).

All’evento hanno partecipato Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato della Repubblica, e Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia, Malta).

Secondo lo studio presentato, i settori industriali con il più alto incremento di valore potenziale sono quello finanziario ed energetico, calcolato rispettivamente tra i 33 e i 99 miliardi di euro e tra i 22 e i 67 miliardi di euro. Non a caso, il 78% delle aziende intervistate da Deloitte prevede di aumentare gli investimenti in GenAI nel 2025, il 74% di chi lo ha già fatto dichiara di aver ottenuto un ritorno pari o superiore alle attese e due aziende su tre registrano un ROI oltre il 30%. Ma se il vantaggio competitivo portato dall’AI è sempre più chiaro, in Italia solo l’8,2% (13,5% nell’area Ue27) delle imprese con almeno 10 dipendenti sta già usando tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, a livello globale solo il 17% dei board aziendali discute regolarmente di AI e il 66% dei consiglieri dichiara di avere competenze limitate in materia.

“L’AI e la GenAI sono tecnologie dirompenti, destinate a cambiare in profondità l’economia e la società nel complesso: anche le imprese europee devono cogliere le opportunità di questa grande trasformazione. In Deloitte siamo consapevoli dell’importanza di questa sfida e, per questo, il nostro network ha deciso di investire oltre 3 miliardi di dollari sulla GenAI entro il 2030”, afferma Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia. “Attraverso competenze, visione strategica e capacità di sistema, vogliamo contribuire a colmare il gap tecnologico italiano e favorire una trasformazione profonda del tessuto imprenditoriale. È all’interno di questa strategia che abbiamo creato Solaria Space, un luogo pensato per supportare la competitività delle aziende italiane e accompagnarle in questa transizione tecnologica senza precedenti”.

Inaugurato Solaria Space, l’hub basato sulla GenAI

Solaria Space è il nuovo hub di Deloitte interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale Generativa. Questo spazio offre a imprese, startup e pubbliche amministrazioni l’opportunità di sperimentare concretamente le soluzioni di GenAI sviluppate da Deloitte. L’apertura di Solaria Space a Milano, che segue quella dello spazio di Roma lo scorso aprile, si inserisce nella strategia globale di Deloitte sulla GenAI. Oltre a Solaria Space, Deloitte ha istituito il Centro di Eccellenza per la GenAI (CoE), guidato da Lorenzo Cerulli, che si avvale della collaborazione di partner tecnologici come NVIDIA, Google Cloud, AWS, IBM e Meta e di un team di professionisti specializzati: esperti in strategia di trasformazione digitale, architetti di sistema, analisti di dati, sviluppatori software e prompt engineer dedicati all’ottimizzazione dei prompt, ovvero le richieste testuali che vengono impartite ai modelli alla base delle soluzioni GenAI.

“Le aziende di oggi dovranno confrontarsi con un nuovo tipo di competitor: le imprese GenAI-native”, spiega Lorenzo Cerulli, Partner e GenAI Leader di Deloitte. “Queste nascono già strutturate attorno all’intelligenza artificiale generativa, integrandola sin dall’inizio in processi, decisioni e modelli di business. Più agili e scalabili, rappresentano una sfida che richiede alle aziende tradizionali un rapido salto culturale e strategico”.

Galleria Deloitte: inaugurato lo spazio espositivo nella chiesa sconsacrata di S.Paolo Converso

È basata sulla GenAI anche l’installazione artistica con cui è stata inaugurata la Galleria Deloitte, il nuovo spazio espositivo di Deloitte ospitato nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso. L’installazione, intitolata “Liturgica”, è stata realizzata da Giuseppe Lo Schiavo, un artista visuale che ama combinare tecnologia, scienza e cultura popolare. “Liturgica non celebra l’autonomia della macchina, ma la responsabilità e il potere dell’essere umano nel darle forma, nel dirigerne la rotta, nell’assumersi la paternità del proprio stesso futuro”, ha detto Lo Schiavo presentando l’opera. “Come l’acqua, l’IA non possiede volontà: siamo noi a costruire le navi, a scegliere come attraversarla”.

Campus Deloitte: un’opera di riqualificazione all’insegna di tecnologia e sostenibilità

La Galleria Deloitte, insieme ai Solaria Space, sono l’ultimo tassello del nuovo Campus Deloitte di Milano, tra via Santa Sofia e Corso Italia. Situato nel complesso immobiliare di proprietà di Allianz che fu progettato negli anni ’50 da Gio Ponti, Antonio Fornaroli e Piero Portaluppi, il Campus Deloitte oggi è la sede di 6.500 professionisti Deloitte su un totale di oltre 14 mila in tutta Italia. Il complesso immobiliare è stato riqualificato su iniziativa di PIMCO Prime Real Estate, asset manager per gli investimenti immobiliari del Gruppo Allianz, in collaborazione con lo studio Skidmore, Owings & Merrill (SOM).

Il Campus, che, tra le altre cose, ospita un auditorium, una food court, una radio e uno spazio dedicato al well-being, si estende su 48 mila metri quadri, di cui oltre mille di verde, ed è un Nearly Zero Energy Building, vantando le certificazioni LEED Platinum, WELL Platinum e WiredScore Gold. La progettazione degli interni è stata curata da DEGW, business unit di Lombardini22, in collaborazione e supervisione con il dipartimento Real Estate Deloitte, intervenendo su space planning, finiture, identità visiva e acustica. Il progetto ha adottato un approccio multidisciplinare, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Presenti all’inaugurazione anche Lorenzo Cerulli, GenAI Leader di Deloitte, Riccardo Luna, giornalista del Corriere della Sera, Benedetta Giovanola, Docente di Etica presso l’Università degli Studi di Macerata e titolare della Cattedra Jean Monnet per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale, Guy Gueritz, Regional Energy Industry Leader EMEA di NVIDIA, Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, e Victor Savevski, Chief Innovation Officer e AI Center Director, Humanitas.

Il network Deloitte, leader nei servizi professionali alle imprese, opera a livello globale in più di 150 Paesi con oltre 460 mila persone. In Italia, Deloitte è presente in 24 città con più di 14.000 persone che assistono aziende e organizzazioni offrendo servizi di Audit & Assurance, Technology & Transformation, Strategy, Risk & Transactions Advisory e Tax & Legal. Deloitte supporta la produttività e la competitività delle aziende dei settori Consumer, Energy, Resources & Industrial, Financial Services Life Science & Health Care, Government & Public Services, Technology, Media & Telecommunications, accompagnandole nelle sfide della transizione digitale ed ecologica attraverso soluzioni innovative.