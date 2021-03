Deloitte ed Elmec collaborano per un’Italia cloud first

Deloitte ed Elmec hanno annunciato di aver stipulato una partnership per offrire alle imprese una gamma completa di servizi per evolvere con il cloud e garantire la sicurezza di una soluzione gestita in grado di ridurre la complessità e massimizzarne i benefici.

Nel contesto attuale, le imprese si trovano ad affrontare alcune priorità: adottare tecnologie per il lavoro remoto che garantiscano sicurezza dei dati e delle operazioni; utilizzare servizi cloud scalabili ed evitare costi di acquisto e gestione dell’hardware in azienda; ridurre gli sprechi per servizi e strutture non utilizzate: con i servizi cloud è possibile ottimizzare le risorse con modelli di pricing flessibili; garantirsi la migliore tecnologia e offrire maggiore protezione ai propri dati sia attraverso soluzioni di cybersecurity, sia attraverso soluzioni di backup e disaster recovery.

L’accordo tra Deloitte ed Elmec intende generare un’offerta strutturata per permette alle imprese di avere un player tecnologico affidabile cui delegare la gestione dei propri servizi IT, per ridurre al minimo le complessità e concentrare le proprie energie sull’innovazione.

L’offerta che nasce da questa collaborazione è dedicata, in particolare, alle grandi aziende che da sempre contraddistinguono il tessuto produttivo italiano. Per citarne solo alcuni tra i più rilevanti: il comparto automotive, retail, manifatturiero, alimentare, farmaceutico e logistico.

La partnership si rivela un asset vincente per le aziende del midmarket che devono affrontare, ad esempio un processo di migrazione delle proprie applicazioni business verso piattaforme più performanti o soluzioni completamente reingegnerizzate perché permette alle imprese di essere seguite passo dopo passo in questo processo dagli esperti di Deloitte e di sfruttare la competenza e la tecnologia dei professionisti Elmec per implementare architetture IT in grado di supportare questa transizione garantendo al contempo la continuità del business e la sicurezza dei dati.

I servizi messi a disposizione da Deloitte ed Elmec sono numerosi: assessment infrastrutturale, valutazione finanziaria e contabile della dismissione Data Center e Asset IT, gestione licensing e incentivi fiscali industria 4.0; Pianificazione & Migrazione dell’infrastruttura. E ancora, analisi ed ottimizzazione dei costi e migrazione dei sistemi legacy, cloud Managed Services e Monitoraggio Proattivo. Infine, presidio tecnico 24/7, Cloud Managed Backup e naturalmente Business Continuity e Disaster Recovery