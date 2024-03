Deloitte e Dynatrace creano un Centro di Eccellenza per l’innovazione in Europa

Deloitte ha annunciato un ampliamento della sua partnership strategica con Dynatrace, per aiutare le aziende europee ad accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale e migrazione al cloud.

Nell’ambito di questo ampliamento, Dynatrace e Deloitte hanno inaugurato un nuovo Centro di Eccellenza (Centre of Excellence – CoE) a Barcellona. Questo consentirà alle due aziende di promuovere casi d’uso più ampi per l’osservabilità, collaborando con i clienti per sviluppare soluzioni specifiche di settore, che accelerino la loro trasformazione e determinino risultati di business migliori.

“Deloitte si impegna a favorire una trasformazione digitale di successo per le più grandi organizzazioni del mondo”, ha affermato Alfons Buxó, Global Cloud Transformation Leader di Deloitte. “Crediamo che questo nuovo CoE porterà la nostra partnership con Dynatrace a un livello superiore e consentirà ai nostri clienti comuni di sfruttare appieno la proposta di valore unica che creiamo. La profonda competenza e conoscenza dei settori di Deloitte, combinata con le nostre moderne competenze in ingegneria del software e con la piattaforma di osservabilità e sicurezza leader del settore di Dynatrace, metteranno i nostri clienti sulla corsia preferenziale verso il successo”.

Il nuovo CoE, situato nel business centre e hub tecnologico EMEA di Dynatrace nella Glories Tower di Barcellona, ​​consentirà ai clienti di attingere all’esperienza dell’intera catena del valore di Dynatrace, dalla ricerca e sviluppo al supporto post-vendita e agli insight sul business. Le imprese avranno inoltre accesso alla conoscenza e al supporto dei professionisti formati e certificati di Deloitte, per massimizzare il successo e l’impatto dei loro sforzi volti a utilizzare l’osservabilità per guidare la trasformazione aziendale.

“Crediamo che la conoscenza di Deloitte, unita alla capacità della nostra piattaforma di fornire risposte precise sui moderni ambienti cloud, sia destinata a fornire un enorme valore ai nostri clienti”, ha affermato Michael Allen, Vice President of Global Partners di Dynatrace. “Deloitte riconosce che l’osservabilità è diventata obbligatoria per il successo della trasformazione digitale e supporta Dynatrace nella nostra missione di educare il mercato sulla necessità di una strategia digitale matura e unificata. Siamo fiduciosi che il nostro nuovo CoE congiunto sosterrà questo impegno, stimolerà la crescita della nostra partnership con Deloitte ed espanderà la nostra base di clienti congiunta”.