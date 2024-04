Dynatrace estende la partnership Go-To-Market con Google Cloud

Dynatrace, società operativa nell’osservabilità e nella sicurezza unificate, ha annunciato un ampliamento della partnership go-to-market con Google Cloud.

Insieme, le due aziende consentiranno a un maggior numero di clienti in tutto il mondo di adottare la piattaforma Dynatrace® su Google Cloud per l’analisi e l’automazione guidate da IA dei loro ambienti cloud-native per raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. Le attività di GTM comprendono iniziative congiunte di abilitazione alle vendite e di marketing, tra cui workshop sulle soluzioni per i clienti, campagne di marketing ed eventi.

“L’osservabilità e la sicurezza del cloud sono essenziali per il successo delle aziende nel mondo digitale moderno”, ha dichiarato Jay Snyder, SVP, Global Partner and Alliances di Dynatrace. “Aiutano le organizzazioni a velocizzare lo sviluppo e l’innovazione del software, a migliorare l’esperienza degli utenti e ad aumentare la soddisfazione dei clienti. La piattaforma Dynatrace offre l’osservabilità e la sicurezza basate sull’AI leader del settore per i moderni ambienti cloud. Grazie a questo ampliamento della partnership, promuoveremo una maggiore velocità verso il valore e i risultati per le più importanti organizzazioni del mondo nei loro percorsi di trasformazione e modernizzazione digitale”.

Questo annuncio si basa sulla partnership esistente tra Dynatrace e Google Cloud. Come parte di questa partnership, i clienti possono utilizzare gli impegni di spesa sottoscritti con Google Cloud per acquistare la piattaforma Dynatrace attraverso Google Cloud Marketplace, consentendo loro di semplificare il procurement e ottimizzare le risorse. Inoltre, la piattaforma Dynatrace supporta una vasta gamma di servizi Google Cloud, tra cui Google Kubernetes Engine (GKE) Autopilot, Google Compute Engine, la suite operativa di Google Cloud e Big-Query. Queste integrazioni di Dynatrace forniscono ai clienti un’esperienza unificata per l’osservabilità e la sicurezza dei servizi e delle applicazioni di Google Cloud.

“Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con Dynatrace per migliorare il modo in cui i clienti gestiscono i carichi di lavoro di osservabilità e sicurezza”, ha dichiarato Ritika Suri, Director of Technology Partnerships di Google Cloud. “La combinazione dell’infrastruttura affidabile di Google Cloud con l’osservabilità AI-powered di Dynatrace può migliorare il modo in cui le organizzazioni sviluppano, distribuiscono, monitorano e proteggono le applicazioni software”.

“Mentre il mercato delle soluzioni di monitoraggio e osservabilità basate sul cloud continua a crescere, l’unione dei punti di forza di Dynatrace e Google Cloud offre un’interessante proposta di valore per le aziende che cercano di ottimizzare le proprie prestazioni digitali e di promuovere l’innovazione”, ha dichiarato Brian Hoard, Director Infrastructure and Application Modernization di SADA, una società di Insight. “SADA è in una posizione unica per aiutare le aziende a sfruttare questa potente combinazione, in quanto il nostro team dedicato di esperti può aiutare i clienti a sbloccare il pieno potenziale della piattaforma Dynatrace ottimizzando al tempo stesso la spesa per i servizi di Google Cloud, assicurando che ricevano il massimo valore dal loro investimento”.