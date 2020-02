Dell Technologies ha annunciato di aver siglato un accordo per la vendita di Rsa Security a un consorzio di private equity guidato da Symphony Technology Group per 2,075 miliardi di dollari.

Oltre a Stg fanno parte del trust che acquisterà Rsa Security in contanti l’Ontario Teachers Pension Plan Board e AlpInvest Partners.

Espletate le consuete approvazioni normative, l’accordo dovrebbe concludersi al massimo entro i prossimi 9 mesi, come ha detto il Chief Operating Officer e vicepresident di Dell Technologies, Jeff Clarke.

“Questa è la giusta strategia a lungo termine per Dell, RSA e i nostri clienti e partner comuni – ha dichiarato Jeff Clarke in una nota -. La transazione semplificherà ulteriormente il nostro portafoglio di prodotti e attività. Inoltre ci consente di concentraci sulla nostra strategia per implementare una sicurezza automatizzata e intelligente in infrastrutture, piattaforme e dispositivi per mantenere i dati sicuri, protetti e resilienti“.

La notizia arriva a meno di una settimana dall’inizio della RSA Conference edizione 2020, evento annuale sulla cybersecurity che solitamente richiama oltre 40mila partecipanti e che quest’anno si terrà a San Francisco dal 23 al 27 febbraio.

L’accordo include oltre alla struttura che organizza proprio la RSA Conference, anche l’acquisto di RSA Archer, RSA NetWitness Platform, RSA SecurID, RSA Fraud e Risk Intelligence.

In una nota il presidente di RSA Secuirty, Rohit Ghai, ha dichiarato che “nel determinare il modo migliore per supportare il digital journey dei nostri clienti, abbiamo cercato un partner entusiasta della missione di RSA, interessato a liberare il potere del nostro talento e il nostro potenziale di crescita. Symphony Technology Group supporta pienamente la nostra visione e, con una configurazione più indipendente, ci aspettiamo di essere in una posizione migliore per accelerare l’innovazione, garantire il successo dei clienti con il nostro portafoglio di soluzioni on premise e cloud ed espandere le opportunità per il nostro ecosistema partner. Fino alla chiusura della transazione, per noi sarà business as usual. RSA, STG e Dell Technologies lavoreranno a stretto contatto“.