Dell Technologies introduce importanti novità in ambito Dell AI Factory

Dell Technologies continua a semplificare l’adozione dell’intelligenza artificiale attraverso Dell AI Factory ed estende il suo portfolio di soluzioni AI.

Nuove potenti infrastrutture, soluzioni e servizi accelerano, semplificano e riducono la complessità dei workload AI e la gestione dei dati.

“L’implementazione dell’AI in azienda può essere una vera sfida”, ha dichiarato Arthur Lewis, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “Stiamo aiutando i nostri clienti con nuove infrastrutture, soluzioni e servizi di AI che semplificano le implementazioni, accelerando il percorso verso un futuro più intelligente, più veloce e più flessibile”.

Le novità di Dell a livello di infrastruttura offrono calcolo efficiente e ad alta densità e semplificano l’accesso ai dati per alimentare i workload AI

Introdotto quest’anno, Dell Integrated Rack Scalable Systems (IRSS) è un programma chiavi in mano che fornisce sistemi su scala rack e plug-and-play con Smart Cooling. IRSS semplifica l’implementazione di un’infrastruttura di intelligenza artificiale ad alta efficienza energetica con opzioni di assistenza e supporto per l’intero rack. Il programma di sostenibilità di Dell prevede che terminata l’installazione dei prodotti, il materiale di imballaggio viene gestito e smaltito in autonomia oltre a prevedere il riciclo responsabile del vecchio hardware.

Il programma IRSS prevede i server Dell PowerEdge XE9685L e PowerEdge XE7740 nel rack standard da 19 pollici Dell Integrated Rack 5000 (IR5000). Dell IR5000 è progettato per applicazioni ad alta densità in un form factor efficiente e offre prestazioni elevate senza compromettere l’efficienza energetica.

Dell PowerEdge XE9685L è un server denso, raffreddato a liquido 4U, progettato per AI, machine learning , high performance computing (HPC) e workload ad alta intensità di dati. Le doppie CPU AMD di quinta generazione EPYC abbinate a GPU NVIDIA H200 o B200, insieme a un massimo di 12 slot PCIe gen 5.0, offrono configurazioni personalizzabili per soddisfare esigenze di elaborazione specifiche, connettività di storage ottimizzata e throughput IO massimo per workload intensivi. Questa piattaforma è disponibile solo in una soluzione rack, offrendo una densità GPU leader del settore con un massimo di 96 GPU NVIDIA per rack.

Dell PowerEdge XE7740 è progettato per supportare i moderni workload di intelligenza artficiale delle aziende. Il modello 4U XE7740 raffreddato ad aria utilizza processori dual Intel Xeon 6 con P-core e fino a 8 acceleratori double-wide, inclusi acceleratori Intel Gaudi 3 PCIe o GPU NVIDIA H200 NVL Tensor Core, o fino a 16 acceleratori single-wide, come NVIDIA L4. Questa flessibilità consente alle aziende di dimensionare correttamente la configurazione del server per specifici workload, dalla messa a punto o dall'inferenza di modelli AI generativi, all'estrazione di insight da grandi set di dati.

Dell prevede di supportare la prossima architettura NVIDIA GB200 NVL4 con un nuovo PowerEdge XE progettato per Dell IR7000. Il rack IR7000 supporta workload HPC e AI su larga scala che richiedono elevata potenza e raffreddamento a liquido con la capacità di catturare il calore quasi al 100%.

Gli aggiornamenti di Dell Data Lakehouse aiutano ad accelerare le iniziative di intelligenza artificiale con dati di qualità. Questa piattaforma è basata su hardware ottimizzato per l’intelligenza artificiale e una suite software full-stack con la possibilità di espandersi per includere Apache Spark per l’elaborazione di dati distribuiti su larga scala. Per le aziende che gestiscono enormi volumi di dati, la nuova integrazione di Spark fornirà significativi vantaggi in termini di efficienza, con un approccio unificato per l’analisi, la gestione, l’elaborazione e l’analisi dei dati per informazioni più rapide e fruibili.

Le soluzioni dell’ecosistema di partner accelerano l’adozione dell’AI

Dell collabora con i partner dell’ecosistema in ambito AI per potenziare e semplificare le implementazioni dell’intelligenza artificiale.

Gli aggiornamenti di Dell AI Factory basati su NVIDIA offrono prestazioni accelerate per le operazioni di AI e l’implementazione di use case. Le opzioni di supporto NVIDIA HGX H200 e H100NVL offrono prestazioni fino a 1,9 volte superiori rispetto a NVIDIA HGX H100.

Gli aggiornamenti di Dell AI Factory basati su NVIDIA offrono prestazioni accelerate per le operazioni di AI e l'implementazione di use case. Le opzioni di supporto NVIDIA HGX H200 e H100NVL offrono prestazioni fino a 1,9 volte superiori rispetto a NVIDIA HGX H100.

Dell Agentic RAG, parte di Dell AI Factory basata su NVIDIA, consente ai clienti di eseguire query complesse e accelerare le operazioni di retrieval augmented generation (RAG). Questo progetto di Dell dimostra come le aziende con grandi quantità di dati utilizzino gli agenti di intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni del workflow RAG, gestire query complesse e offrire risultati di qualità superiore. La soluzione si basa su Dell PowerEdge, Dell PowerScale e il nuovo software NVIDIA, tra cui NeMo Retriever NIMs, NVIDIA PDF Ingestion Tool e il software dei partner.

I Validated Designs per i PC AI di Dell sono guide open-source progettate per favorire lo sviluppo di applicazioni AI sui PC Dell con tecnologia NPU. Gli sviluppatori possono personalizzare facilmente i progetti modulari per integrare nelle applicazioni funzionalità quali LLM, visione, testo e voce. Possono distribuire le applicazioni AI su più piattaforme. Grazie a questo approccio scalabile, le aziende automatizzano i processi di routine e risparmiano tempo, oltre a ridurre i costi e migliorare la sicurezza dei dati con l'AI on-device.

Ridurre la complessità e facilitare l’adozione dell’AI con i servizi Dell

Trovare risorse per sviluppare strategie e implementare l’AI continua a rappresentare una sfida per le aziende. I servizi professionali di Dell supportano le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi in ambito intelligenza artificiale in modo più efficiente con:

Dell Services per Data Center sostenibili che forniscono le competenze necessarie per creare e implementare strategie per data center a basse emissioni di carbonio e a risparmio energetico con gestione intelligente dell’alimentazione e del raffreddamento per aiutare i clienti nella loro transizione sostenibile.

Dell Data Management Services che offrono un catalogo pronto per l'intelligenza artificiale mediante il rilevamento, la classificazione e l'affinamento dei dati, garantendo qualità e un accesso semplificato a dati organizzati e di alta qualità.

Dell Design Services per AI Networking che forniscono ai clienti una progettazione di rete ottimizzata per workload di intelligenza artificiale in grado di garantire velocità più elevate, latenza ridotta e scalabilità migliorata.

Dell Implementation Services per ServiceNow Now Assist che integrano le funzionalità GenAI nei flussi di lavoro di gestione dei servizi tramite Now Assist, per semplificare la raccolta di contenuti tramite riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale e automatizzare i risultati e migliorare la produttività.

“Le aziende necessitano dell’intelligenza artificiale per restare competitive nell’odierno panorama digitale ma hanno anche la necessità di sfruttare i loro dati proprietari per differenziarsi”, ha affermato Dave Vellante, analista capo di theCUBE Research. “Vediamo un grande interesse per offerte come quelle di Dell a livello di infrastruttura, soluzioni e servizi di intelligenza artificiale che possono aiutare a valorizzare al meglio i propri dati ricavando insight, automatizzando le attività e trasformando i processi. Sarà fondamentale per le aziende rimanere agili e investire in ‘innovazione per vedere i vantaggi promessi dall’intelligenza artificiale”.

Disponibilità

Dell PowerEdge XE9685L sarà disponibile a livello globale nel primo trimestre del 2025.

Dell PowerEdge XE7740 sarà disponibile a livello globale nel secondo trimestre del 2025.

Gli aggiornamenti per Dell Data Lakehouse sono già disponili.

Dell Validated Designs per PC AI sono già disponibili.

L’aggiornamento per Dell Generative AI Solutions con NVIDIA – GPU sarà disponibile nel quarto trimestre del 2024.

Dell Generative AI Solutions con NVIDIA – Enterprise-scale RAG è già disponibile.

Dell Data Management Services sono disponibili solo in alcuni paesi.

Dell Services per Data Center sostenibili sono disponibili solo in alcuni paesi.

Dell Design Services per AI Networking sono disponibili solo in alcuni paesi.

Dell Implementation Services per ServiceNow Now Assist sono disponibili solo in alcuni paesi.

