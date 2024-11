Dell Technologies espande le innovazioni dell’AI all’edge

Dell Technologies presenta le novità della piattaforma software Dell NativeEdge progettate per semplificare il modo in cui le organizzazioni possono distribuire, scalare e utilizzare l’AI all’edge.

Secondo Gartner “entro il 2025 oltre il 50% dei dati gestiti dalle aziende sarà creato ed elaborato al di fuori del data center o del cloud”. Considerando che le organizzazioni spostano sempre più i dati verso l’edge e l’AI accelera i nuovi workload edge, aumenta la richiesta di sistemi agili, connessi e sicuri per distribuire e gestire i modelli di AI su più postazioni edge.

Gli aggiornamenti di Dell NativeEdge, che rientrano nella Dell AI Factory, soddisfano queste esigenze e offrono alle organizzazioni integrazioni software di AI e funzionalità ad alta disponibilità per garantire maggiore resilienza e affidabilità nell’implementazione e nella gestione dell’AI a livello edge.

Dell NativeEdge secondo l’azienda sviluppatrice è ad oggi l’unica piattaforma software per le operazioni edge in grado di offrire l’onboarding sicuro dei dispositivi su scala, la gestione remota e l’orchestrazione delle applicazioni multicloud. Il software NativeEdge consente il clustering multinodo ad alta disponibilità per gli endpoint NativeEdge, come i server Dell PowerEdge, le workstation OptiPlex e Precision e i gateway Dell.

Gli endpoint possono essere clusterizzati o raggruppati dal software NativeEdge per operare come un unico sistema, in modo che le organizzazioni possano:

Fornire funzionalità ad alta disponibilità per mantenere attivi i processi aziendali critici e i workload AI edge , nonostante le interruzioni di rete o le eventuali anomalie dei dispositivi. La migrazione delle macchine virtuali e il failover automatico delle applicazioni, dell’elaborazione e dello storage garantiscono una maggiore affidabilità e continuità operativa.

, nonostante le interruzioni di rete o le eventuali anomalie dei dispositivi. La migrazione delle macchine virtuali e il failover automatico delle applicazioni, dell’elaborazione e dello storage garantiscono una maggiore affidabilità e continuità operativa. Adattarsi facilmente alle mutevoli richieste di workload in ambienti diversi.

di workload in ambienti diversi. Integrare gli endpoint NativeEdge con soluzioni di storage esterne, come Dell PowerStore e Dell PowerVault, per supportare il training e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale con la versatilità di soluzioni a uno, due o tre livelli nell’edge.

Le organizzazioni che implementano l’inferenza dell’intelligenza artificiale all’edge possono trovare dispendioso in termini di tempo distribuire applicazioni e soluzioni di AI su centinaia, se non migliaia, di postazioni edge. Dell offre un catalogo completo con oltre 55 Blueprints Dell NativeEdge pre-costruiti che automatizzano l’implementazione delle applicazioni e dei framework di AI scelti da un’organizzazione per un time to value più rapido. Le NativeEdge Blueprints forniscono ai clienti un modo semplice per assemblare e distribuire nuovi use case e funzionalità di inferenza AI all’edge, riducendo i tempi e gli errori di configurazione manuale.

Dell sta ampliando il catalogo per includere:

Strumenti open-source, come Apache Spark, Apache Airflow, MLflow e Grafana , per supportare flussi di lavoro continui MLOps personalizzati per use case, per un’implementazione rapida ed efficiente di soluzioni potenziate dall’intelligenza artificiale.

, per supportare flussi di lavoro continui MLOps personalizzati per use case, per un’implementazione rapida ed efficiente di soluzioni potenziate dall’intelligenza artificiale. Aveva Unified Operations Center , per facilitare la modernizzazione delle infrastrutture in ambito smart city nelle operazioni integrate, nei sistemi di costruzione, nella pianificazione generale, nella mobilità urbana intelligente e nella connettività critica.

, per facilitare la modernizzazione delle infrastrutture in ambito smart city nelle operazioni integrate, nei sistemi di costruzione, nella pianificazione generale, nella mobilità urbana intelligente e nella connettività critica. EPIC iO , che utilizza l’analisi in tempo reale per le operazioni di vendita al dettaglio per migliorare l’esperienza dei clienti all’interno degli store.

, che utilizza l’analisi in tempo reale per le operazioni di vendita al dettaglio per migliorare l’esperienza dei clienti all’interno degli store. Dell Data Collector , per raccogliere e trasferire i dati da sensori e dispositivi IoT a varie sedi in tempo quasi reale. Le organizzazioni possono utilizzare Dell Data Lakehouse per interrogare i dati e ottenere insight in tempo reale oltre a workload AI.

, per raccogliere e trasferire i dati da sensori e dispositivi a varie sedi in tempo quasi reale. Le organizzazioni possono utilizzare Dell Data Lakehouse per interrogare i dati e ottenere insight in tempo reale oltre a workload AI. La soluzione software Intel Geti, per accelerare lo sviluppo e la gestione dei dati.

per accelerare lo sviluppo e la gestione dei dati. Gli aggiornamenti della piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, che include i microservizi NVIDIA NIM, consentono agli sviluppatori di distribuire in modo più efficiente e sicuro le capacità di inferenza dell’intelligenza artificiale all’edge, riducendo i tempi di configurazione manuale e gli errori.

I servizi Dell di Blueprints NativeEdge aiutano le organizzazioni a progettare e sviluppare le Blueprints NativeEdge personalizzate per le applicazioni convalidate da Dell e quelle di proprietà del cliente, fornendo una distribuzione con deployment limitato utilizzando il software Dell NativeEdge.

“L’AI sta accelerando nuovi workload e opportunità edge a una velocità senza precedenti e le organizzazioni di tutti i settori chiedono modi più semplici e affidabili per utilizzare l’intelligenza artificiale in ambito edge”, ha dichiarato Gil Shneorson, senior vice president, solutions and platforms, Dell Technologies. “I miglioramenti apportati a NativeEdge automatizzano l’implementazione e la gestione dei workload AI all’edge, con funzionalità che supportano la continuità aziendale, in modo che le organizzazioni possano utilizzare i più recenti progressi dell’AI a livello edge per aumentare il ritorno sul business”.

“Con oltre 1.000 strutture abilitate all’IoT, Dell NativeEdge ci aiuta a monitorare in tempo reale l’infrastruttura, garantendo condizioni ottimali per i nostri prodotti, e a ricevere informazioni complete sul nostro set di operazioni”, ha dichiarato Keith Bradley, vicepresidente dell’Information Technology di Nature Fresh Farms. “Dell NativeEdge ha migliorato la nostra efficienza operativa e ridotto i costi, sostenendo la nostra continua crescita e innovazione”.

Disponibilità