Dell Technologies e Red Hat insieme per abilitare i workload AI

Dell Technologies e Red Hat offrono Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) ospitata sui server Dell PowerEdge.

La piattaforma è basata sul sistema operativo ottimizzato per l’intelligenza artificiale consentendo agli utenti di sviluppare, validare e implementare modelli di intelligenza artificiale e di intelligenza artificiale generativa.

Questa sinergia rende RHEL AI la piattaforma preferenziale per i server Dell PowerEdge R760xa. La collaborazione ha l’obiettivo di supportare le organizzazioni a implementare più facilmente strategie di intelligenza artificiale e machine learning per scalare i sistemi IT e alimentare le applicazioni aziendali in tutte le loro attività.

Dell e Red Hat offrono un’esperienza AI più omogenea su soluzioni hardware ottimizzate e abilitate per l’intelligenza artificiale, sulla piattaforma di RHEL AI su Dell PowerEdge.

Questa iniziativa punta a semplificare l’esperienza AI per gli utenti, convalidando soluzioni hardware, incluso il calcolo accelerato, con RHEL AI.

RHEL AI integra la linea di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) Granite con licenza open source di IBM Research, strumenti di allineamento dei modelli InstructLab basati sulla metodologia LAB (Large-scale Alignment for chatBots) e un approccio basato sulla community per lo sviluppo dei modelli attraverso il progetto InstructLab. La soluzione si presenta come un’immagine Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ottimizzata e utilizzabile per singole distribuzioni di server in ambito cloud ibrido. È inclusa come parte di Red Hat OpenShift AI, la piattaforma di operazioni di apprendimento automatico (MLOps) per il cloud ibrido di Red Hat, per l’esecuzione di modelli e InstructLab su larga scala in ambienti di cluster distribuiti.

RHEL AI sui server Dell PowerEdge sarà disponibile nel terzo trimestre del 2024.

“L’intelligenza artificiale per sua natura richiede risorse estese che spaziano tra server, potenza di elaborazione e GPU. Quando le organizzazioni valutano e implementano use case GenAI, è fondamentale che si basino su una piattaforma in grado di scalare la propria attività, offrendo al contempo l’agilità per sperimentare e sviluppare innovazioni basate sull’intelligenza artificiale. Collaborando con Dell Technologies per validare e potenziare RHEL AI sui server Dell PowerEdge, consentiamo ai clienti di valorizzare, con maggiore sicurezza e flessibilità, la potenza dei workload GenAI in ambienti cloud ibridi”, ha dichiarato Joe Fernandes, vice president e general manager, Generative AI Foundation Model Platforms, di Red Hat.

“La convalida di RHEL AI per workload AI su server Dell PowerEdge offre ai clienti una maggiore sicurezza in quanto i server, le GPU e le piattaforme sono validate in modo continuativo. Questo semplifica l’esperienza GenAI per l’utente e accelera il processo di creazione e distribuzione di workload AI critici su uno stack software affidabile”, ha commentato Arun Narayanan, Senior Vice President di Dell Technologies.

“Nel mercato frenetico di oggi, è fondamentale che le organizzazioni siano dotate di soluzioni AI-enabled validate e affidabili per predisporre i loro use case di tipo GenAI. Red Hat e Dell estenderanno le capacità GenAI ai clienti attraverso un’esperienza ottimizzata per l’elaborazione accelerata NVIDIA, tra cui GPU NVIDIA H100 Tensor Core, con server Dell PowerEdge e RHEL AI”, ha aggiunto Bob Pette, vice president, Enterprise Platforms, di NVIDIA.