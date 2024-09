Dell Technologies a fianco delle telecomunicazioni nell’era dell’AI

Dell Technologies ha annunciato Dell AI per Telecom, un programma ideato e pensato per i communications service provider (CSP) con l’obiettivo di semplificare e accelerare l’implementazione dell’intelligenza artificiale.

Un recente studio di MeriTalk, commissionato da Dell Technologies, ha rilevato che il 48% dei dirigenti del settore delle telecomunicazioni considera l’intelligenza artificiale la tecnologia più trasformativa del settore nei prossimi cinque anni, ma al contempo il 68% ritiene che la propria azienda non è certa di tenere il passo con le nuove tecnologie e con le esigenze dei clienti.

Dell AI per Telecom, che fa parte di Dell AI Factory, affronta queste sfide combinando l’esperienza in ambito AI, infrastruttura e i servizi di Dell con software e chip makerprovenienti da tutto l’ecosistema. Il programma svilupperà e distribuirà soluzioni di intelligenza artificiale on-premise, che i CSP potranno utilizzare per potenziare le prestazioni della rete, migliorare la customer experience e fornire maggiore valore alle soluzioni edge.

“Capitalizzare le molteplici opportunità offerte dall’intelligenza artificiale è diventato il principale driver della trasformazione del cloud in ambito telecom”, ha dichiarato Dennis Hoffman, senior vice president e general manager di Telecom Systems Business, Dell Technologies. “Dell AI per Telecom combina l’esperienza e l’infrastruttura di Dell nel contesto dell’intelligenza artificiale, insieme ai suoi partner dell’intero ecosistema, con l’obiettivo di supportare gli operatori di rete a implementare soluzioni di AI sia all’interno della propria rete sia su quella offerta al mercato per ridurre i costi operativi, migliorare le prestazioni creando così nuove opportunità di business soprattutto in ambito edge”.

Dell estende la partnership con NVIDIA per:

Co-creare e convalidare soluzioni di AI per le telecomunicazioni a supporto dei CSP. Utilizzando server Dell PowerEdge, GPU NVIDIA e software AI di livello enterprise, le soluzioni aiutano i CSP a utilizzare l’intelligenza artificiale per:

Migliorare l’assistenza ai clienti e la manutenzione della rete con la piattaforma Amdocs

Automatizzare gli script dei call center e le operazioni di assistenza clienti con

Gestire la risoluzione dei problemi di rete e l’analisi con Kinetica SQL-GPT.

SQL-GPT. Sviluppare digital twin per le reti ed eseguire la manutenzione predittiva delle reti con Synthefy.

Facilitare l’implementazione dell’AI all’edge della rete di telecomunicazioni con il server PowerEdge XR8000 , adesso disponibile con GPU NVIDIA L4 Tensor Core. Progettati per use case in ambito telecomunicazioni ed edge, i server PowerEdge XR8000 sono disponibili in formati compatti con un design modulare e scalabile che ne semplifica l’implementazione e la manutenzione.

, adesso disponibile con GPU NVIDIA L4 Tensor Core. Progettati per use case in ambito telecomunicazioni ed edge, i server PowerEdge XR8000 sono disponibili in formati compatti con un design modulare e scalabile che ne semplifica l’implementazione e la manutenzione. Aiutare i CSP a progettare e implementare offerte GPU-as-a-Service (GPUaaS), in modo che possano fornire capacità GPU NVIDIA on-demand alle aziende. Grazie alle soluzioni infrastrutturali ottimizzate per i woarkload AI aziendali, i CSP possono cogliere nuove opportunità di business e utilizzare le proprie reti per offrire inferenza e training AI di livello carrier e a bassa latenza, più vicino ai dati. Le aziende possono incrementare le performance e le risorse di AI in base alle necessità, mantenendo la proprietà e la governance dei dati.

I servizi professionali Dell aiutano i CSP nella definizione della strategia, nell’implementazione e nella gestione delle soluzioni di AI.

Collaborare con gli operatori di rete per accelerare l’adozione e l’innovazione dell’AI

Dell da tempo collabora con i CSP all’interno dei Dell Telecom Open Ecosystem Labs per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale con l’adozione dell’infrastruttura Dell AI Factory e supportare i partner a migliorare la customer experience oltre le prestazioni della rete.

Lintasarta, società indonesiana di soluzioni ICT, offre GPU Merdeka (GPUaaS) per fornire alle aziende nazionali infrastrutture di intelligenza artificiale, tra cui GPU NVIDIA con server Dell PowerEdge XE9680.

SK Telecom, Dell e altri partner stanno collaborando per sviluppare un “agent chat” AI per i CSP. Con la creazione della Mobile Network Operator (MNO) AI Platform, il team mira a integrare l’intelligenza artificiale nei sistemi di supporto aziendale (Business

Support Systems – BSS) per migliorare le operazioni aziendali, favorire la crescita delle revenue e indirizzare rapidamente i problemi dei clienti.

“Nell’ambito della nostra collaborazione con Dell Technologies e NVIDIA, Lintasarta fornirà GPU-as-a-Service (Deka GPU) con l’infrastruttura AI di Dell e le GPU NVIDIA alle aziende, offrendo loro l’accesso alle più recenti capacità di AI, per le attività di elaborazione ad alta richiesta”, ha dichiarato Gidion Suranta Barus, Chief Cloud Officer di Lintasarta.

“La creazione di Mobile Network Operator (MNO) AI Platform rappresenta un passaggio fondamentale nell’integrazione dell’AI nei sistemi di supporto aziendale (BSS) esistenti. Questa innovazione mira non solo a migliorare le nostre operazioni di telecomunicazione, ma anche ad accrescere le revenue, a indirizzare velocemente i problemi dei clienti, riducendo al minimo gli oneri legacy e standardizzando i processi. In questo modo gli LLM possono comprendere facilmente i prodotti MNO e supportare le chiamate API necessarie per la risoluzione dei problemi. Grazie alla collaborazione con Dell Technologies, puntiamo ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale e l’innovazione per offrire un servizio e un valore superiori ai nostri clienti”, ha dichiarato Haisung Kwon, Head Of MNO AI Platforms di SK Telecom.

“Le reti di telecomunicazioni forniscono un fabric critico per portare le applicazioni di intelligenza artificiale ai consumatori e alle imprese. Grazie alla suite AI di NVIDIA, Dell sta accelerando l’adozione delle fabric AI, delle operazioni AI-powered e dell’AI-RAN nelle telecomunicazioni, oltre ad aiutare i CSP ad applicare queste tecnologie per aumentare le proprie operazioni di rete e migliorare l’esperienza dei clienti”, ha dichiarato Ronnie Vasishta, senior vice president, Telecom, NVIDIA.

“La nostra collaborazione con Dell Technologies si avvale di Dell AI Factory e della piattaforma amAIz di Amdoc per offrire soluzioni AI che trasformeranno le operazioni aziendali dei CSP e accelereranno l’adozione di GenAI”, ha dichiarato Anthony Goonetilleke, group president of technology and head of strategy di Amdocs.

Disponibilità