Dell presenta Dell presenta lo storage entry-level PowerVault ME5

Dell Technologies ha presentato Dell PowerVault ME5, una serie di tre modelli storage entry-level appositamente ideati e ottimizzati per applicazioni SAN e DAS con l’obiettivo di soddisfare esigenze di business tipiche delle piccole e medie imprese: gestire la crescita dei dati, aumentare la semplicità operativa, supportare nuovi workload e ottenere risultati di business in tempi più rapidi.

PowerVault ME5 soddisfa queste esigenze grazie a un design a livello di software che offre livelli di prestazioni, throughput, capacità e memoria doppi rispetto al predecessore PowerVault ME4. PowerVault ME5 aiuta le PMI a incrementare la produttività, migliorando l’accesso ai dati.

Uno dei punti di forza di PowerVault ME5 è la semplicità di gestione complessiva resa possibile attraverso PowerVault Manager, un’interfaccia grafica HTML5 per la gestione degli array ME5 che offre all’utente una navigazione intuitiva e supporta la possibilità di scripting con API CLI o REST Redfish/Swordfish.

PowerVault ME5 è supportato anche all’interno del framework Dell Open Management Enterprise (OME), particolarmente utile quando PowerVault viene installato con reti, server e altre infrastrutture Dell all’interno di un data center.

I clienti che aderiscono a ProSupport Services for PowerVault ME5 possono accedere gratuitamente a CloudIQ, soluzione AIOPs di Dell basata su cloud che utilizza telemetria, machine learning e altri algoritmi per fornire agli utenti notifiche e analisi predittive che indicano lo stato operativo dell’array, forniscono suggerimenti in caso di inconvenienti, evidenziano anomalie, calcolano la capacità di storage recuperabile e molto altro ancora.

Il design di PowerVault ME5 è particolarmente adatto a supportare una vasta gamma di workload applicativi come i file system per High Performance Computing con BeeGFS, PixStore e NFS, sicurezza (CCTV in ambienti edge), virtualizzazione Microsoft e VMware, fino a 500 Virtual Desktop, particolari casistiche di utilizzo edge (per i settori oil & gas e cloud gaming) senza compromettere i parametri SLA relativi a prestazioni e disponibilità.

Anche le PMI, come le grandi aziende, vogliono semplificare le operazioni IT, ridurre i rischi e implementare piattaforme storage più veloci e scalabili: i nuovi array PowerVault ME5 sono la soluzione più semplice ed economica per soddisfare i requisiti infrastrutturali e ottenere i risultati desiderati.