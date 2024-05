Dell PowerStore migliora performance, efficienza e resilienza

A Dell Technologies World 2024, l’azienda ha presentato le innovazioni apportate a Dell PowerStore in termini di prestazioni, efficienza, resilienza e mobilità multicloud dei dati.

Dell ha inoltre ampliato il portfolio Dell APEX con innovazioni AIOps e miglioramenti nella gestione dello storage Kubernetes e multicloud.

“Le novità riguardanti PowerStore e i vantaggi finanziari e operativi dedicati a clienti e partner rappresentano una potente combinazione che innalza l’asticella nel settore dello storage all-flash”, ha dichiarato Arthur Lewis, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “Non ci fermiamo qui: il nostro focus sull’innovazione si estende anche a Dell APEX, dove abbiamo incrementato l’affidabilità delle infrastrutture e delle applicazioni attraverso la potenza dell’intelligenza artificiale e dell’automazione rendendo ancora più semplice gestire lo storage Kubernetes e multicloud”.

Maggiori prestazioni storage, efficienza, resilienza e capacità multicloud

Dell PowerStore aiuta a gestire le crescenti esigenze dei workload attraverso una flessibile tecnologia storage QLC (Quad-Level Cell) unitamente a significativi miglioramenti delle prestazioni:

Storage QLC: fornisce prestazioni di livello enterprise con un costo per terabyte inferiore rispetto a quello dei modelli TLC (Triple-Level Cell). I clienti possono iniziare con 11 drive QLC per poi scalare fino a 5,9 petabyte di capacità effettiva per appliance. Le tecniche di load balancing intelligente di PowerStore contribuiscono a contenere i costi e migliorare la dislocazione dei workload su cluster TLC e QLC misti.

fornisce prestazioni di livello enterprise con un costo per terabyte inferiore rispetto a quello dei modelli TLC (Triple-Level Cell). I clienti possono iniziare con 11 drive QLC per poi scalare fino a 5,9 petabyte di capacità effettiva per appliance. Le tecniche di load balancing intelligente di PowerStore contribuiscono a contenere i costi e migliorare la dislocazione dei workload su cluster TLC e QLC misti. Performance più elevate: migliora le prestazioni hardware fino al 66% attraverso nuovi aggiornamenti data-in-place al modello di appliance superiore.

I miglioramenti software apportati a Dell PowerStore ne migliorano l’efficienza, la sicurezza e la mobilità cloud:

Incremento software-driven delle prestazioni: gli aggiornamenti software disponibili gratuitamente per chi è già cliente aumentano fino al 30% le prestazioni dei workload misti e riducono la latenza fino al 20%, sottolinea Dell.

gli aggiornamenti software disponibili gratuitamente per chi è già cliente aumentano fino al 30% le prestazioni dei workload misti e riducono la latenza fino al 20%, sottolinea Dell. Maggiore protezione dei dati: è garantita ancora più scelta ai clienti che possono ora proteggere i workload critici con tecniche di replica sincrona nativa dei workload a file e a blocchi e con replica metro nativa per ambienti Windows, Linux e VMware .

è garantita ancora più scelta ai clienti che possono ora proteggere i workload critici con tecniche di replica sincrona nativa dei workload a file e a blocchi e con replica metro nativa per ambienti . Superiore efficienza: le novità a livello software migliorano fino al 20% la riduzione dei dati e forniscono fino al 28% in più di terabyte effettivi per watt.

le novità a livello software migliorano fino al 20% la riduzione dei dati e forniscono fino al 28% in più di terabyte effettivi per watt. Miglioramenti alla mobilità dei dati multicloud: i clienti possono definire strategie multicloud avanzate e semplificare la mobilità dei workload connettendo PowerStore a Dell APEX Block Storage, che l’azienda definisce lo storage a blocchi in cloud più scalabile del mondo.

“Dell PowerStore supporta Fulgent Genetics nel trasformare le cure in campo patologico, oncologico, della salute riproduttiva nonché delle malattie infettive e rare, accelerando significativamente la velocità di elaborazione dei dati affinché i medici possano ottenere più rapidamente gli insight genetici e i risultati degli esami clinici relativi ai pazienti”, ha sottolineato Mike Lacenere, vice president, Applications, di Fulgent Genetics. “PowerStore rafforza il nostro impegno nei confronti della sostenibilità riducendo i consumi energetici e le dimensioni dei nostri data center, garantendo risparmi economici significativi. Con le innovazioni apportate a PowerStore ci aspettiamo che prestazioni, efficienza e risparmio continuino a migliorare, contribuendo a rendere ancora più efficaci le cure che prestiamo”.

I miglioramenti apportati a PowerStore – mette in evidenza Dell – rientrano nell’ambito di PowerStore Prime, una nuova proposta integrata che combina i sistemi PowerStore con programmi studiati per offrire ai clienti superiori livelli di protezione degli investimenti storage e per aumentare la redditività dei partner Dell.

Una protezione più alta degli investimenti storage

PowerStore Prime offre ai clienti una superiore flessibilità per valorizzare al massimo l’investimento IT con:

Riduzione dei dati 5:1 garantita: i clienti possono decidere gli acquisti in piena tranquillità, risparmiare sui costi e ridurre i consumi energetici grazie alla migliore garanzia di riduzione dei dati presente sul mercato, afferma Dell.

i clienti possono decidere gli acquisti in piena tranquillità, risparmiare sui costi e ridurre i consumi energetici grazie alla migliore garanzia di riduzione dei dati presente sul mercato, afferma Dell. Modernizzazione continua: Lifecycle Extension con Dell ProSupport o ProSupport Plus mette a disposizione dei clienti un accesso 24/7 all’assistenza, aggiornamenti tecnologici flessibili, trade-in di capacità e servizi di consulenza storage.

Lifecycle Extension con Dell ProSupport o ProSupport Plus mette a disposizione dei clienti un accesso 24/7 all’assistenza, aggiornamenti tecnologici flessibili, trade-in di capacità e servizi di consulenza storage. Consumi flessibili: i clienti possono utilizzare PowerStore attraverso un abbonamento Dell APEX pagando solamente quanto effettivamente necessario su base mensile.

La capacità dei partner di rispondere alle esigenze dei clienti

PowerStore Prime rende più semplice e remunerativa la commercializzazione di PowerStore. Facendo leva sulla strategia partner-first per lo storage di Dell, i partner possono aumentare le vendite di PowerStore attraverso bundle di prodotti a prezzi competitivi e allargare gli use case per i clienti. I partner possono anche razionalizzare le attività commerciali quando propongono PowerStore e PowerProtect insieme.

“La nuova garanzia di riduzione dei dati 5:1 di PowerStore e il nuovo array QLC sono la prova dell’impegno di Dell a soddisfare gli obiettivi di efficienza dei clienti abbassando i costi dello storage avanzato”, ha sottolineato John Lochausen, Technical Solutions Architect di World Wide Technology. “Le nuove garanzie e i nuovi incentivi per i partner rappresentano la combinazione perfetta per mettere noi e i nostri clienti nella posizione di valorizzare al meglio le ultime innovazioni dello storage all-flash”.

La potenza AI per semplificare e automatizzare la gestione IT

Dell Technologies continua a far evolvere il portfolio Dell APEX per andare incontro alle necessità dei clienti in ambiti chiave come l’intelligenza artificiale e il multicloud. Le innovazioni di Dell APEX offrono capacità AIOps e migliorano la gestione dello storage e di Kubernetes.

Dell APEX AIOps Software-as-a-Service (SaaS) ottimizza lo stato di salute e la disponibilità di servizio delle infrastrutture Dell ricorrendo all’intelligenza artificiale per implementare l’osservabilità full-stack e la gestione degli incidenti. Si tratta di un’importante espansione dei tool AIOps di Dell che semplifica le operazioni, migliora l’agilità IT e fornisce un superiore livello di controllo su applicazioni e infrastrutture attraverso tre capacità integrate:

Infrastructure Observability: risolve i problemi legati alle infrastrutture in modo più rapido fino a 10 volte rispetto agli approcci tradizionali, attraverso insight e consigli basati su AI nelle aree dello stato di salute, della cybersicurezza e della sostenibilità. Dell APEX AIOps Assistant è la soluzione basata su AI generativa che fornisce risposte istantanee ai quesiti infrastrutturali e raccomandazioni dettagliate per la risoluzione dei problemi.

risolve i problemi legati alle infrastrutture in modo più rapido fino a 10 volte rispetto agli approcci tradizionali, attraverso insight e consigli basati su AI nelle aree dello stato di salute, della cybersicurezza e della sostenibilità. Dell APEX AIOps Assistant è la soluzione basata su AI generativa che fornisce risposte istantanee ai quesiti infrastrutturali e raccomandazioni dettagliate per la risoluzione dei problemi. Application Observability: riduce fino al 70% il tempo medio di risoluzione delle problematiche legate alle applicazioni attraverso analytics e topologie applicative full-stack a garanzia della disponibilità e delle prestazioni delle applicazioni.

riduce fino al 70% il tempo medio di risoluzione delle problematiche legate alle applicazioni attraverso analytics e topologie applicative full-stack a garanzia della disponibilità e delle prestazioni delle applicazioni. Incident Management: ottimizza la disponibilità delle infrastrutture digitali attraverso capacità AI-driven di rilevamento e risoluzione degli incidenti che riducono del 93% le problematiche infrastrutturali multivendor e multicloud segnalate dai clienti.

Dell APEX Navigator SaaS è stato ampliato con la gestione dello storage Kubernetes e con ulteriore supporto delle proposte Dell APEX Storage per Public Cloud:

Dell APEX Navigator per Kubernetes , già disponibile, semplifica la gestione dello storage Kubernetes su Dell PowerFlex e, a breve, anche su Dell PowerScale e Dell APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift, portando su container servizi dati avanzati come replica dei dati, mobilità applicativa e osservabilità.

, già disponibile, semplifica la gestione dello storage Kubernetes su Dell PowerFlex e, a breve, anche su Dell PowerScale e Dell APEX Cloud Platform per Red Hat OpenShift, portando su servizi dati avanzati come replica dei dati, mobilità applicativa e osservabilità. Dell APEX Navigator per Multicloud Storage fornisce il supporto di Dell APEX File Storage per AWS – nel corso dell’anno, si prevede che si aggiunga anche il supporto di Dell APEX File Storage per Microsoft Azure. Questa proposta semplifica la configurazione, il deployment e il monitoraggio dello storage attraverso uno storage layer universale creato mediante storage Dell residente sia on-premises che su cloud pubblico.

I clienti possono iniziare a utilizzare Dell APEX Navigator per Multicloud Storage e Dell APEX Navigator per Kubernetes con un trial di 90 giorni.

