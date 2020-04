Dell muove 9 miliardi per finanziare i pagamenti IT delle aziende

Dell Technologies ha avviato il Payment Flexibility Program, che presenta tassi di interesse pari allo 0% e un dilazionamento dei pagamenti di 180 giorni.

Inoltre, la società mette a disposizione 9 miliardi di dollari per finanziare gli acquisti IT, per aiutare le aziende ad accedere alla tecnologia per il business.

Dell Financial Services è da 23 anni al fianco delle aziende e dei partner per supportarli soprattutto in momenti di incertezza come questo.

Il Payment Flexibility Program è stato sviluppato sulla base solida di DFS e del portafoglio end-to-end di Dell Technologies: sono stati introdotti tassi di interesse dello 0% per tutte le soluzioni server, storage e di networking di Dell Technologies, in modo da avere accesso alla tecnologia senza alcun pagamento anticipato richiesto. Inoltre è stato dilazionato fino a 180 giorni il primo pagamento su tutte le infrastrutture e i servizi per data center per aiutare a gestire il flusso di cassa.

Sono previste opzioni a breve termine per il lavoro e l’apprendimento in remoto con termini da 6 a 12 mesi e opzioni di aggiornamento per laptop e desktop.

È anche stato aggiunto un termine di un anno alle offerte di consumo flessibili nel programma Dell Technologies On Demand. È possibile scalare l’utilizzo di soluzioni convergenti, iperconvergenti, cloud ibrido, storage e protezione dei dati di Dell Technologies e pagare solo per ciò che si utilizza. Come parte del portafoglio di soluzioni Dell Technologies on Demand, Flex on Demand è disponibile anche con opzioni di durata da tre a cinque anni.

Infine, Dell Technologies continua a collaborare con VMware per offrire soluzioni di pagamento flessibili a supporto della trasformazione digitale.

L’impegno della società americana si estende al canale e ai partner dell’alleanza globale con DFS accessibile a migliaia di partner. I partner Dell i cui clienti utilizzano DFS possono migliorare il loro flusso di cassa e liquidità con pagamenti in pochi giorni. Inoltre, i partner qualificati possono ottenere un’estensione di pagamento da 45 a 90 giorni con il programma Dell Technologies Working Capital Solutions.