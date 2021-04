Dell Latitude 7320 detachable, potenza e flessibilità per gli smart worker

Dell amplia la sua gamma di notebook professionali: questa volta lo fa con il Dell Latitude 7320 Detachable , un laptop convertibile che utilizza lo stesso formato del Surface Pro di Microsoft e che entra in chiara competizione con quest’ultimo.

Latitude 7320, le caratteristiche salienti

Per raggiungere questo obiettivo, Dell ha dotato il suo nuovo prodotto di caratteristiche e prestazioni adatte alle nuove esigenze dettate dallo smart working. Il Latitude 7320 Detachable si basa sul recente Intel Core di 11a generazione e piattaforma vPro.

A supporto della Cpu, Dell offre configurazioni fino a 16 Gyte di Ram LPDDR4X-4266 e SSD M.2 2230 fino a 1TByte.

La parte display (e tablet, dato che è un detachable) è un 13″ in formato 3:2 e con risoluzione FHD+ (1920 x 1280) touch da 500 nits di luminosita.

La protezione dello schermo è affidata al Corning Gorilla Glass DX Touch.

Per quanto riguarda le dimensioni, sono di 288,4 x 207,9 x 8,44 mm. Il peso della sola parte tablet è di 851 grammi; la tastiera opzionale che di fatto lo trasforma in un 2 in 1 ha un peso ulteriore di 351 grammi.

Connettività, porte e batteria

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il Dell Latitude 7320 è dotato di Thunderbolt 4 con Power Delivery 3.0 e DisplayPort (USB Type C), un lettore d’impronte touch opzionale, un jack combo per cuffie e microfono e una porta LAN Gigabit; quest’ultima attraverso un adattatore USB.

La connettività è completa e comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e , in opzione, anche 4G LTE. In questo caso lo Snapdragon X20 LTE-A offre supporto alle eSIM.

La batteria integrata è una 2 celle da 40 watt/ora e supporta ExpressCharge 2.0.

La dotazione multimediale

Per quanto riguarda la dotazione multimediale, fondamentale per i lavoratori agili divisi fra una call in Zoom e una riunione su Teams, il Dell Latitude 7320 mette a disposizione webcam frontale da 5 Mpixel, in grado di registrare in 1080P a 30 frames per secondo. La natura tablet del nuovo prodotto di Dell si evince dalla presenza della fotocamera rivolta all’esterno, questa volta con sensore da 8 Mpixel e Temporal Noise Reduction. Questa tecnologia consente di ridurre l’impatto negativo sulle immagini dato da cambi di luce rapidi, e in parte compensa l’assenza di un flash. Infine, a ulteriore supporto della vocazione smart working, troviamo due microfoni e i due altoparlanti stereo con MaxxAudio Pro.