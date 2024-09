Dell lancia Warp Speed per Data Lakehouse

Dell Warp Speed per Data Lakehouse permette di migliorare le prestazioni, ridurre i costi, semplificare l’accesso ai dati e accelerare le attività grazie all’intelligenza artificiale

Di recente Dell ha presentato Data Lakehouse, una soluzione chiavi in mano, dotata di un potente motore di query basato su Starburst, che fornisce accesso ai dati distribuiti, indipendentemente dalla loro origine. La base tecnologica di Dell Data Lakehouse è costruita sullo storage compatibile con Dell S3 che fornisce alte prestazioni e disponibilità per archiviare ed eseguire query sui dati in formati aperti come Iceberg.

Dell introduce Warp Speed, una nuova funzionalità di Dell Data Lakehouse che apprende in modo autonomo i modelli di query e identifica i dati a cui si accede di frequente per creare indici e cache ottimali, lasciando i dati poco utilizzati dove si trovano. Consente di accelerare le prestazioni delle ricerche, mantenendo i costi sotto controllo: con Warp Speed, lo stesso cluster può eseguire query sul data lake da 3 a 5 volte più velocemente senza richiedere alcuna modifica da parte dell’utente finale. Inoltre, aiuta a ridurre le dimensioni dei cluster fino al 40%.

Le migliorie offerte da Warp Speed segnano un significativo passo avanti nella strategia di Dell nel semplificare l’accesso ai dati ed eliminare i silos nelle organizzazioni. I miglioramenti sono pensati per accelerare le iniziative di intelligenza artificiale con dati di alta qualità, garantendo che le attività di analisi siano potenziate.

Le organizzazioni possono eseguire più query su cluster di grandi dimensioni o eseguirne lo stesso volume su cluster più piccoli. Warp Speed abilita l’indicizzazione autonoma dei data lake e l’accelerazione on-demand dei set di dati esplorativi senza ingegnerizzare i dati. Permette, inoltre, di creare dashboard ad alte prestazioni, in modo facile e veloce.

Warp Speed utilizza una combinazione di tecnologie di accelerazione per accrescere le prestazioni:

Indicizzazione autonoma : questa funzionalità crea tipi di indice appropriati (bitmap, dizionario, albero) su misura per ciascun blocco di dati, accelerando operazioni come unioni, filtri e ricerche. Gli indici vengono archiviati su un dispositivo di tipo SSD nei nodi di calcolo per un accesso rapido.

: questa funzionalità crea tipi di indice appropriati (bitmap, dizionario, albero) su misura per ciascun blocco di dati, accelerando operazioni come unioni, filtri e ricerche. Gli indici vengono archiviati su un dispositivo di tipo SSD nei nodi di calcolo per un accesso rapido. Caching intelligente: si tratta di un meccanismo di caching a blocchi colonnare SSD proprietario che ottimizza le prestazioni in base alla frequenza di utilizzo dei dati. La memorizzazione nella cache elimina la scansione non necessaria delle tabelle e fornisce un maggiore riutilizzo dei dati tra le query, ottimizzando costi di elaborazione.

Da metà luglio Warp Speed è disponibile per tutti i clienti Dell Data Lakehouse ed è supportato per coloro che utilizzano storage compatibile con Dell S3 come data lake.

