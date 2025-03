Dell: i nuovi monitor Plus e Pro Plus aumentano produttività e comfort

Dell presenta una gamma completa di nuovi monitor Dell Pro Plus e Dell Plus con caratteristiche e prezzi per ogni esigenza. Perfetti per il lavoro e per le esigenze quotidiane, offrono opzioni per ogni tipologia di utente.

Alcuni studi – sottolinea Dell – hanno dimostrato che i monitor avanzati – più grandi, con una migliore risoluzione, frequenze di aggiornamento più rapide e connettività avanzata – possono aumentare la produttività fino al 59%, migliorare l’accuratezza dei risultati GenAI del 56% e la collaborazione del 54%, oltre a ridurre i tempi del 58%.

I monitor Dell Pro Plus, offrendo prestazioni di alto livello, connettività continua e funzionalità di collaborazione migliorata, sono la scelta ideale per i professionisti del settore, afferma l’azienda.

Il monitor Dell Pro 14 Plus portatile (P1425) è un display IPS portatile da 14 pollici con un aspect ratio 16:10, dotato di ComfortView Plus per una migliore visibilità e un’esperienza visiva più confortevole. Il supporto inclinabile (da 10 a 90 gradi) e la compatibilità con il montaggio VESA si adattano a qualsiasi configurazione.

La funzione di autorotazione offre flessibilità nei formati widescreen orizzontale e verticale. Con connettività USB-C per video, dati e ricarica da 65 W, è un secondo schermo leggero perfetto per l’utilizzo in movimento. È disponibile ora a livello mondiale; prezzo indicativo 329,99 dollari.

Dell Pro 34 Plus USB-C Hub (P3425WE) e Dell Pro 32/27 Plus 4K USB-C Hub (P32/2725QE): una selezione di monitor WQHD e 4K che offrono una frequenza di aggiornamento superiore a 100 Hz, un contrast ratio più elevato e ComfortView Plus migliorato con certificazione TUV eye comfort 4-star per una migliore esperienza visiva.

Un unico cavo USB-C che fornisce video, dati e alimentazione fino a 90 W – oltre alla connettività Ethernet 1 GbE tramite RJ45 – ne aumenta la produttività. Le porte pop-out ad accesso rapido offrono una maggiore comodità all’utente. Progettato per ambienti multi-OS Windows e macOS, è perfetto per tutti i professionisti come analisti, creativi, responsabili marketing e IT.

Disponibile a livello mondiale a partire dal 6 marzo 2025. Prezzi indicativi: 689,99 dollari per il P3425WE; 599,99 dollari per il P3225QE; 519,99 dollari per il P2725QE.

Dell Pro 75 Plus 4K Touch (P7525QT) – Questo monitor 4K da 75 pollici è progettato per unire stile e funzionalità; il suo design elegante e moderno, unito a una gestione dei cavi migliorata, garantisce un montaggio semplice e un’installazione ben organizzata per tutti gli accessori intorno al monitor.

Dotato di tecnologia touch a 20 punti, altoparlanti da 20 W, l’esclusiva funzione Screen Drop di Dell, la connettività USB-C e l’integrazione con Dell Pro Micro, è la soluzione perfetta per migliorare la produttività e la collaborazione. Il monitor, dotato di Crestron Connected e Crestron XiO Cloud, consente la gestione e il controllo a distanza all’interno di un sistema di controllo di rete.

È specificamente progettato per sale conferenze e spazi di lavoro condivisi. La funzione di collegamento a cascata consente un’installazione fluida ed efficiente delle configurazioni multimonitor.

Disponibile a livello mondiale a partire dal 27 marzo 2025 al prezzo indicativo di 3.999,99 dollari.

I monitor Dell Plus offrono prestazioni audiovisive elevate, perfette per il gioco, lo studio o il lavoro e ideali per gli utenti che cercano un design elegante e versatilità.

Dell 34 Plus USB-C (S3425DW) e Dell 27 Plus 4K USB-C (S2725QC) – Questi monitor sono progettati per gestire le attività quotidiane, dalla navigazione sui social media allo studio fino all’intrattenimento. Sono ideali per chi cerca un’esperienza audiovisiva coinvolgente.

Il modello S3425DW offre una risoluzione WQHD, mentre il modello S2725QC una risoluzione 4K. Entrambi i modelli sono caratterizzati da una migliore frequenza di aggiornamento, passata da 60Hz a 120Hz, e da un miglior contrast ratio, per offrire immagini più fluide. Progettati per la compatibilità con più sistemi operativi, garantiscono un perfetto funzionamento sia con Windows sia con macOS.

Inoltre, la certificazione AMD FreeSync Premium garantisce agli utenti un’esperienza senza interruzioni. Dotati di doppi altoparlanti da 5W, questi monitor offrono un audio con bassi più potenti e un suono più ampio.

Disponibile a livello mondiale a partire dal 20 marzo 2025. Prezzo indicativo di 419,99 dollari per il S3425DW e 349,99 dollari per il S2725QC.

Gli utenti possono gestire e ottimizzare tutti i display e le periferiche Dell, compresi i dock, attraverso la prima applicazione all-in-one del settore: il nuovo Dell Display and Peripheral Manager (DDPM). Questo software è pensato sia per gli utenti sia per gli amministratori IT, offrendo efficienza e personalizzazione per un’esperienza più intuitiva.

Easy Arrange consente agli utenti di suddividere lo schermo utilizzando modelli di partizione personalizzabili o predefiniti, aumentando la produttività. La nuova funzione Easy Arrange Memory migliora il multitasking permettendo agli utenti di assegnare app ai profili Easy Arrange. Salva e ripristina automaticamente questi profili a intervalli programmati, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni.

La programmazione della luminosità e del contrasto consente agli utenti di lavorare comodamente in diverse condizioni di illuminazione, eliminando la necessità di regolare manualmente le impostazioni del monitor.

Gli amministratori IT apprezzeranno le capacità di gestione remota del DDPM che permette di gestire in modo più efficiente i display Dell (serie Dell UltraSharp e Dell Pro) e le periferiche per PC. Possono inoltre distribuire gli aggiornamenti a livello di flotta utilizzando Dell Device Management Console (il cui lancio è previsto per il secondo trimestre) o la Command-Line Interface (CLI).

I monitor Dell UltraSharp 32 e 27 4K Thunderbolt Hub (U3235QE e U2725QE), annunciati a gennaio, sono adesso disponibili a livello mondiale. Sul sito di Dell sono disponibili maggiori informazioni. Il monitor Dell 32 Plus 4K QD-OLED (S3225QC) sarà disponibile anche in Cina a partire dal 27 marzo 2025.