Dell Emc PowerStore, lo storage array per i workload nel datacenter

Dell Technologies ha presentato Dell EMC PowerStore, una piattaforma infrastrutturale creata fin dalle basi con alti livelli di tecnologia e competenze allo scopo di affrontare le sfide dell’era dei dati.

Dell EMC PowerStore è fino a sette volte più veloce e tre volte più reattivo con una latenza fino a tre volte inferiore rispetto ai predecenti storage array Dell EMC di fascia midrange

Grazie alla funzione AppsON rappresenta il modo in cui Dell permette alle applicazioni software e i workload virtualizzati VMware di girare direttamente su un array appositamente costruito per accessi più rapidi ai dati e tempi di risposta più veloci. PowerStore permette una gestione consistente dei workload nel datacenter, nell’edge e nel public cloud.

L’iniziativa Dell EMC Future-Proof Program è stata ampliata per comprendere anche Anytime Upgrades, offrendo ai clienti la possibilità di potenziare liberamente le infrastrutture secondo le proprie esigenze. Inoltre la garanzia sulla data reduction considera un rapporto migliore di 4:1.

Supportato da Dell Technologies on Demand con opzioni di consumo flessibili per acquisire capacità storage secondo le necessità a fronte di un contenuto impegno annuale

Le aziende possono così accelerare i processi decisionali, l’accesso ai dati e le performance applicative grazie a PowerStore, un sistema sviluppato per raggiungere una disponibilità equivalente a sei nove (99,9999%

Qualsiasi workload: PowerStore semplifica l’infrastruttura IT supportando una vasta gamma di workload tradizionali e moderni con la sua architettura scale-up, scale-out per blocchi, file, vVol VMware

Ottimizzato in termini di prestazioni: PowerStore è sette volte più veloce e tre volte più reattivo rispetto ai precedenti storage array Dell EMC di fascia midrange grazie al suo design NVMe end-to-end e al supporto della tecnologia Storage Class Memory per lo storage persistente basato su SSD dual port Intel Optane.

Efficienza senza compromessi: I clienti possono risparmiare sui budget e sulla capacità IT grazie alle capacità di compressione, deduplica always-on e alla riduzione 4:1 garantita dei dati.

Machine learning e automazione intelligente velocizzano il delivery di applicazioni e servizi riducendo fin del 99% il tempo per bilanciare i volumi:

Infrastruttura programmabile: Razionalizza lo sviluppo delle applicazioni e abbatte le tempistiche di deployment da interi giorni a pochi secondi con integrazione VMware e supporto dei maggiori framework di gestione e orchestrazione come Kubernetes, Ansible e VMware vRealize Orchestrator.

Infrastruttura autonoma: Le capacità di machine learning integrate automatizzano i processi ad alta intensità di lavoro come l’installazione iniziale dei volumi, le migrazioni, i bilanciamenti del carico e la risoluzione dei malfunzionamenti.

Insight sull’infrastruttura: Il software per l’analytics e il monitoraggio dello storage Dell EMC CloudIQ grazie al machine learning e all’intelligenza artificiale consente di ottenere analisi della capacità e prestazioni real-time e monitoraggio storico sulla base di un’unica visione dell’infrastruttura Dell EMC. Dell Technologies integrerà CloudIQ sull’intero portafoglio di infrastrutture Dell Technologies per poter ricavare insight ancora più significativi.

PowerStore trasforma le operazioni dei data center e permette alle aziende di evolvere le rispettive infrastrutture in linea con il costante cambiamento delle esigenze di business:

Architettura basata su container: PowerStoreOS, l’architettura software del sistema basata sui container, consente la portabilità, la standardizzazione e il rapido time-to-market delle funzionalità per aprire la strada a nuove possibilità.

La novità AppsON: L’unico storage array appositamente realizzato, che include VMware ESXi Hypervisor permettendo agli amministratori di implementare app direttamente sull’array per una maggiore flessibilità. Innovazione assoluta nel settore, AppsON è ideale per i workload a utilizzo intensivo di dati all’interno di ambienti core o edge e applicazioni infrastrutturali.

Facilità di migrazione: Nuovi tool nativi all’interno del wizard PowerStore Manager permettono ai clienti di automatizzare intere migrazioni in meno di dieci click del mouse. I clienti possono avvalersi di una quantità di opzioni non distruttive per migrare da storage già esistente come Unity, SC, PS Series, VNX e XtremIO.

Dell Technologies On Demand (DTOD): Con DTOD, i clienti PowerStore possono rispondere ai picchi improvvisi dei workload e alle nuove richieste di servizi per mezzo di capacità elastica con la convenienza economica tipica del cloud. Le aziende possono scegliere tra due opzioni di consumo pay-per-use flessibili a breve e a lungo termine, compreso un nuovo termine annuale per consumi flessibili. Assistenza, deployment e servizi gestiti su base globale possono essere aggiunti per contribuire a semplificare la gestione delle infrastrutture IT.

Il sistema PowerStore è coperto dall’iniziativa Dell EMC Future-Proof Program, che offre maggiori possibilità di scelta, prevedibilità e protezione dell’investimento attraverso Anytime Upgrades, il programma di aggiornamento dei controller più flessibile dell’intero settore.

A differenza di altri programmi, i clienti possono ampliare o potenziare le performance e la capacità dei loro sistemi PowerStore dopo 180m giorni. La combinazione tra Anytime Upgrades e l’architettura adattabile di Dell EMC PowerStore mette di fatto la parola fine alle migrazioni distruttive tra piattaforme.

I clienti possono implementare PowerStore nel modo che meglio risponde alle rispettive strategie cloud ed esigenze di business:

Dell Technologies Cloud Validated Designs for PowerStore per il deployment flessibile di workload esigenti all’interno di ambienti cloud ibridi.

Dell EMC Cloud Storage Services per connettere direttamente PowerStore a tutti i principali cloud pubblici come Amazon Web Services (AWS), Azure e Google Cloud sotto forma di servizio gestito. I Cloud Storage Services forniscono Data Recovery as a Service (DRaaS) verso VMware Cloud su AWS.

PowerStore può essere implementato come opzione storage all’interno dell’infrastruttura autonoma Dell EMC PowerOne, che accelera il passaggio delle aziende verso modelli operativi simili al cloud.