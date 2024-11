Dell e Intel promuovono l’innovazione dell’AI in ambito telecom edge

Per utilizzare al meglio il potenziale dell’AI, i communications service provider (CSP) necessitano di un’infrastruttura in grado di elaborare i dati in tempo reale: il programma Dell AI per Telecom offre un ecosistema completo di hardware, software e competenze in materia di AI, consentendo ai CSP di implementare in modo efficiente l’intelligenza artificiale e di sviluppare servizi in grado di generare valore per il business.

Dell Technologies annuncia l’ampliamento del programma Dell AI per Telecom collaborando con Intel per offrire ai CSP nuove soluzioni a supporto delle operazioni della rete e di use case in ambito edge.

Le nuove soluzioni aiutano i CSP a introdurre facilmente l’intelligenza artificiale nella loro rete ottenendo efficienza, affidabilità e ottimizzazioni dei costi oltre a creare soluzioni di AI in ambito edge per valorizzare gli investimenti sulla rete.

Le nuove soluzioni includono:

Assistente Intent-Based RAN con Aira: il tool GenAI di AiRA Technologies RANGPT consente agli ingegneri di rete dei CSP di raggruppare in modo intelligente i dati e di generare semplici applicazioni e script in base alle esigenze. Lo strumento, inoltre, valida, registra e distribuisce il codice sulla rete, accelerando lo sviluppo delle applicazioni e promuovendo l’efficienza operativa della stessa rete. Analisi e ottimizzazione del traffico di rete con Opanga: il software RAN viene distribuito rapidamente nel core mobile (sia edge sia centralizzato), consentendo agli operatori di ottenere visibilità sul traffico dati precedentemente non disponibile. I CSP possono utilizzare questa analisi del traffico per aumentare l’efficienza della rete. Automazione di rete AI-in-a-box con EnterpriseWeb: Netwrx.ai di EnterpriseWeb offre ai CSP l’automazione della rete 5G con tecnologia GenAI. Grazie all’interfaccia in linguaggio naturale, gli utenti possono interagire con la struttura Netwrx.ai per comporre elementi di rete, con il supporto di provisioning, orchestrazione e gestione full stack.

Le nuove soluzioni enterprise edge includono:

Sicurezza dei siti alimentata dall’AIoT con EPIC.IO: la soluzione è basata su software IoT con Open AI per integrare modelli AI. La gestione centralizzata fornisce una visibilità completa delle sedi dai dispositivi edge, con un’automazione che semplifica le operazioni di sicurezza. La soluzione scalabile consente ai CSP di estendere la copertura a nuovi siti man mano che questi vengono introdotti. Vision AI per smart manufacturing con Chooch: Chooch Vision AI offre previsione e rilevamento degli incidenti basati su computer vision. Le anomalie vengono evidenziate grazie al rilevamento degli oggetti e al riconoscimento delle immagini all’edge o nel cloud . Comunicazione mission-critical alimentata dall’intelligenza artificiale con Ecrio: il framework basato su AI/ML consente la comunicazione uomo-macchina per il comando e il controllo vocale di dispositivi IoT, tra cui telecamere, droni e robot. Analisi in tempo reale alimentata da AI con WaitTime: l’implementazione end-to-end combina l’analisi video con le telecamere esistenti per generare informazioni in tempo reale per esempio in caso di assembramento. Trasporto intelligente alimentato dall’intelligenza artificiale con A.I Tech: la soluzione utilizza l’intelligenza artificiale e il deep learning per l’analisi video, per monitorare i veicoli, il traffico, i parcheggi e il traffico pedonale, al fine di promuovere sistemi di trasporto più efficienti. Analisi della densità delle persone in una specifica location con TensorGo: TensorGo utilizza l’analisi video dei feed delle telecamere esistenti per monitorare il traffico e gli assembramenti. Sicurezza dei lavoratori e rilevamento dei pericoli alimentati con Aotu: la soluzione consente a qualsiasi applicazione di sfruttare l’intelligenza artificiale per l’analisi video in tempo reale. Intelligent Video Analytics per il commercio al dettaglio, i trasporti e i porti con Gorilla: la soluzione AI utilizza i dati video TVCC esistenti per rilevare gli eventi anomali e fornire analisi, attraverso un’unica dashboard. Soluzione di analisi video alimentata dall’intelligenza artificiale per la sicurezza dei lavoratori, dei trasporti e dei siti con Axxonsoft: iI software è utilizzato in molte industry per la sicurezza dei siti. Visibilità e gestione delle scorte con C5i: la soluzione identifica i problemi di inventario e suggerisce azioni correttive proattive.

Con l’aumento della domanda di soluzioni AI, Intel e Dell hanno ottimizzato le applicazioni per l’edge, eseguite sui server Dell PowerEdge XR8000 e alimentate dai processori Intel Xeon. Queste applicazioni offrono: