Dell AI Factory: nuovi server PowerEdge per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale

Dell Technologies espande il portfolio di soluzioni di intelligenza artificiale generativa (GenAI) con importanti novità all’interno della Dell AI Factory personalizzate per gli ambienti AMD. Queste soluzioni offrono alle aziende funzionalità AI migliorate – tra cui una maggiore scalabilità e flessibilità – per essere sempre più competitive in un panorama tecnologico in continua evoluzione.

“Integrando la tecnologia AMD nei più recenti server Dell, nelle soluzioni e nei servizi AI attraverso Dell AI Factory, forniamo le prestazioni e l’efficienza di cui le aziende necessitano, nell’immediato e in un prossimo futuro”, ha dichiarato Arthur Lewis, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “Con AMD, stiamo definendo nuovi standard nelle prestazioni dell’intelligenza artificiale, offrendo alle imprese soluzioni potenti e competitive, essenziali per i moderni ambienti data-driven”.

“I nostri più recenti processori e acceleratori AMD EPYC e Instinct forniscono ai clienti Dell soluzioni avanzate end-to-end, su larga scala, che accelereranno le implementazioni in ambito AI e alimenteranno le infrastrutture IT critiche per il business”, ha dichiarato Forrest Norrod, executive vice president e general manager, Data Center Solutions Group di AMD. “La nostra collaborazione di lunga data con Dell alimenta soluzioni all’avanguardia che aiutano a migliorare l’efficienza operativa e a ridurre il time to value, promuovendo l’innovazione in settori altamente competitivi”.

I nuovi server Dell PowerEdge gestiscono su scala i workload AI più impegnativi

Le novità al portfolio Dell PowerEdge consentono di gestire un’ampia gamma di AI use case e di workload tradizionali oltre a semplificare la gestione e la sicurezza dei server. Le piattaforme offrono soluzioni personalizzabili ed efficienti che semplificano la gestione e supportano workload ad alte prestazioni per le aziende:

Progettato per workload AI aziendali, Dell PowerEdge XE7745 supporta fino a otto GPU PCIe a doppia larghezza o 16 GPU a larghezza singola con processori AMD EPYC di quinta generazione in uno chassis 4U raffreddato ad aria. Realizzati per l’inferenza AI, la messa a punto dei modelli e high performance computing, gli slot interni per le GPU sono abbinati a otto slot PCIe Gen 5.0 aggiuntivi per la connettività di rete, creando configurazioni dense e flessibili con una capacità di GPU DW PCIe due volte superiore.

supporta fino a otto PCIe a doppia larghezza o 16 GPU a larghezza singola con processori AMD EPYC di quinta generazione in uno chassis 4U raffreddato ad aria. Realizzati per l’inferenza AI, la messa a punto dei modelli e high performance computing, gli slot interni per le GPU sono abbinati a otto slot PCIe Gen 5.0 aggiuntivi per la connettività di rete, creando configurazioni dense e flessibili con una capacità di GPU DW PCIe due volte superiore. I server PowerEdge R6725 e R7725 sono ottimizzati per la scalabilità e i processori AMD EPYC di quinta generazione ad alte prestazioni. Il nuovo design dello chassis DC-MHS consente un migliore raffreddamento ad aria e una doppia CPU da 500W, superando difficili sfide termiche per potenza ed efficienza. Queste piattaforme mantengono rigorose analisi dei dati e workload di intelligenza artificiale, con configurazioni ottimizzate per la scalabilità e offrono prestazioni da record per workload come virtualizzazione , database e intelligenza artificiale. Il modello R7725 offre un aumento delle prestazioni fino al 66% e un aumento dell’efficienza fino al 33% nella parte superiore dello stack.

Tutte e tre le piattaforme sono in grado di supportare fino al 37% di core in più, con un aumento delle prestazioni per core fino al 58%, che si traduce in maggiori prestazioni, efficienza e miglioramento del TCO. Questi vantaggi consentono di consolidare fino a sette server in un unico server, con una riduzione del consumo energetico della CPU fino al 65%.

I server PowerEdge R6715 e R7715 con processori AMD EPYC di quinta generazione offrono maggiori prestazioni, efficienza e un aumento fino al 37% della capacità delle unità con conseguente maggiore densità di archiviazione. Disponibili in varie opzioni di configurazione, i server single-socket supportano il doppio della memoria con supporto per 24 DIMM (2DPC) e soddisfano diversi requisiti di workload oltre a massimizzare le prestazioni in chassis compatti da 1U e 2U. Il modello R6715 registra prestazioni da record mondiale per attività di intelligenza artificiale e virtualizzazione gestendo attività di AI e virtualizzazione.

Per i clienti che implementano l’intelligenza artificiale su larga scala, Dell Technologies continuerà, inoltre, a supportare tutti gli acceleratori AMD Instinct più recenti nei server Dell PowerEdge XE.

I team IT possono monitorare, gestire e aggiornare da remoto i server Dell PowerEdge attraverso l’Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC). Con un processore più veloce, una memoria maggiore e un coprocessore di sicurezza dedicato, l’iDRAC semplifica la gestione e la sicurezza dei server, consentendo ai team IT di rispondere con maggiore affidabilità ed efficienza.

“I sistemi forniti da Dell Technologies e AMD per OSF Healthcare ci permettono di offrire servizi migliori a medici e pazienti e di ridurre i costi complessivi. Quando la vita dei pazienti dipende dalle nostre piattaforme, è fondamentale che i nostri sistemi rimangano stabili e operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno”, ha dichiarato Joe Morrow, director, Technology Services di OSF Healthcare. “Grazie a questi sistemi, abbiamo ridotto in modo significativo i tempi di inattività di Epyc, consentendo a OSF Healthcare di fornire migliori servizi sanitari, garantendo sicurezza e scalabilità delle nostre operazioni”.

Le novità relative a Dell AI Factory semplificano e velocizzano le implementazioni di GenAI

Dell AI Factory è progettata per supportare le diverse esigenze di intelligenza artificiale con quello che l’azienda definisce il più ampio portfolio di soluzioni AI al mondo, dal desktop al data center al cloud, consentendo alle aziende di ridimensionare gli investimenti in AI:

Le soluzioni Dell Generative AI con AMD utilizzano il server Dell PowerEdge XE9680 con gli acceleratori AMD Instinct MI300X per offrire inferenza AI, retrieval augmented generation (RAG) e personalizzazione. L’integrazione semplifica l’implementazione dell’AI, migliora la sicurezza, consente architetture scalabili e modulari e riduce il time to value fino all’86%, aiutando le aziende a ottimizzare i loro investimenti in ambito AI.

utilizzano il server Dell PowerEdge XE9680 con gli acceleratori AMD Instinct MI300X per offrire inferenza AI, retrieval augmented generation (RAG) e personalizzazione. L’integrazione semplifica l’implementazione dell’AI, migliora la sicurezza, consente architetture scalabili e modulari e riduce il time to value fino all’86%, aiutando le aziende a ottimizzare i loro investimenti in ambito AI. Dell Enterprise Hub su Hugging Face supporta Dell PowerEdge XE9680 con acceleratori AMD Instinct MI300X, fornendo container e script personalizzati per una distribuzione facile e sicura di modelli come Llama e Mixtral . Questi modelli containerizzati sono ottimizzati in modo univoco per aumentare le prestazioni di inferenza in base al modello e al server e sfruttare il back-end Hugging Face Text Generation Inference (TGI).

su Hugging Face supporta Dell PowerEdge XE9680 con acceleratori AMD Instinct MI300X, fornendo e script personalizzati per una distribuzione facile e sicura di modelli come . Questi modelli containerizzati sono ottimizzati in modo univoco per aumentare le prestazioni di inferenza in base al modello e al server e sfruttare il back-end Hugging Face Text Generation Inference (TGI). I servizi professionali Dell per l’intelligenza artificiale generativa sono ampliati per supportare gli ambienti AMD. I nuovi servizi di implementazione Dell per la piattaforma GenAI con AMD forniscono una piattaforma operativa su misura, che comprende la configurazione di Kubernetes, l’implementazione di framework avanzati di intelligenza artificiale e il trasferimento delle best practice verso i clienti per massimizzare il ROI. Dallo sviluppo della strategia alla preparazione dei dati all’implementazione della piattaforma e dei modelli e alla scalabilità della soluzione, i professionisti Dell aiutano i clienti a ottenere risultati di business con l’intelligenza artificiale durante l’intero ciclo di vita.

“Dell Technologies e AMD continuano a guidare l’innovazione dell’intelligenza artificiale, offrendo soluzioni e servizi completi che aiutano le aziende a modernizzare i data center, a migliorare la scalabilità e a fare leva sull’AI per ottenere maggiori risultati di business”, ha dichiarato Kuba Stolarski, Research VP, IDC. “Gli aggiornamenti di Dell AI Factory rappresentano il prossimo passo soluzioni Dell AI che aumentano efficienza e valore”.

Disponibilità