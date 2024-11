DeepL Voice: la nuova frontiera della traduzione vocale per riunioni e conversazioni globali

DeepL ha annunciato il lancio della sua prima soluzione di traduzione vocale, DeepL Voice, con la presentazione di due prodotti: DeepL Voice per riunioni e DeepL Voice per conversazioni.

DeepL Voice permette sia di condurre riunioni online in diverse lingue, sia di effettuare traduzioni in diretta per le conversazioni di persona.

“Il nostro obiettivo era portare nella traduzione vocale simultanea la stessa qualità e sicurezza che contraddistinguono la piattaforma IA di DeepL. Siamo quindi entusiasti di poter finalmente presentare questi due prodotti. Avvalendoci dell’esperienza e dei modelli che abbiamo sviluppato sin dal 2017, abbiamo lavorato a stretto contatto con alcuni clienti nell’ambito di un programma beta per assicurarci di offrire una soluzione in grado di risolvere le sfide reali delle aziende” dichiara Jarek Kutylowski, CEO e Founder di DeepL.

“DeepL è già un punto di riferimento nella traduzione scritta, ma la traduzione vocale simultanea pone ben altre sfide. Quando si traduce il parlato in tempo reale bisogna gestire input incompleti, problemi di pronuncia, latenza e altri fattori che possono causare traduzioni imprecise e a un’esperienza utente mediocre. Sono gli stessi problemi da cui nascono i malintesi nelle conversazioni di tutti i giorni, per questo ne abbiamo tenuto conto sin dalle prime fasi di sviluppo. Con questa soluzione le aziende potranno abbattere le barriere linguistiche comunicando in più lingue a seconda delle proprie esigenze” prosegue Kutylowski.

Con DeepL Voice l’azienda mette in campo due prodotti pensati per la traduzione vocale:

DeepL Voice per riunioni elimina le barriere linguistiche durante le riunioni virtuali. Ogni partecipante può parlare nella lingua che preferisce, mentre gli altri vedranno i sottotitoli tradotti in diretta. Si può così seguire la conversazione e intervenire nella propria lingua senza inibizioni, migliorando la comunicazione sotto ogni punto di vista.

DeepL Voice per conversazioni serve a tradurre le conversazioni dal vivo tra due persone tramite dispositivo mobile. Offre due comode modalità di visualizzazione per garantire che ogni persona possa leggere le traduzioni con facilità su un unico dispositivo.

DeepL Voice arricchisce la suite di strumenti di comunicazione della piattaforma di IA linguistica di DeepL, già apprezzata da 100.000 aziende ed enti governativi in tutto il mondo per la sua precisione e sicurezza. Per mantenere la qualità elevata distintiva di DeepL, i modelli IA alla base della tecnologia vocale sono stati addestrati su una vasta gamma di set di dati con gli accenti e i contesti più disparati.

DeepL Voice è ora disponibile per le aziende di tutto il mondo. Al momento del lancio supporta le seguenti lingue parlate, a cui se ne aggiungeranno altre in futuro: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, coreano, giapponese, olandese, polacco, portoghese, russo, svedese e turco, con i sottotitoli tradotti in tutte le 33 lingue supportate da DeepL Traduttore.

Il lancio di DeepL Voice è stato il momento clou della prima conferenza di alto profilo di DeepL, DeepL Dialogues, che si è tenuta a Berlino il 13 novembre. Il pubblico presente ha potuto assistere a una dimostrazione dal vivo, ascoltare le impressioni dei clienti che hanno partecipato al programma di beta testing e vedere come DeepL Voice può semplificare la comunicazione aziendale interculturale.

Il lancio di DeepL Voice corona un anno di innovazione e crescita per DeepL: dal lancio di DeepL Write Pro nella prima metà dell’anno agli aggiornamenti della funzione del glossario fino alla presentazione del modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di nuova generazione, che supera la qualità di traduzione di GPT-4, Google e Microsoft. DeepL è stata inoltre recentemente inserita nella lista Forbes Cloud 100 e ha annunciato di aver raccolto a maggio un nuovo investimento da 300 milioni di dollari con una valutazione di 2 miliardi di dollari in un round guidato dalla rinomata società di investimenti late-stage Index Ventures.