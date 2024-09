DeepL lancia il primo generatore automatico di glossari basato sull’AI

DeepL, lo specialista dell’IA linguistica, ha annunciato gli aggiornamenti alla funzione del glossario, uno strumento utile per aziende e professionisti che consente di integrare terminologia personalizzata nelle traduzioni per garantire coerenza e precisione.

Tra le novità c’è quello che l’azienda definisce il primo generatore automatico di glossari del settore, che aiuta a semplificare e velocizzare il processo di creazione dei glossari per le traduzioni. Inoltre, il glossario è ora disponibile in nuove lingue e all’interno delle integrazioni ed estensioni per browser di DeepL: si inserisce alla perfezione nei flussi di lavoro dei team per offrire un’esperienza utente ancora più accessibile e fluida sul web e su applicazioni come Google Workspace e Microsoft 365.

“La traduzione automatica è indispensabile a livello aziendale per abbattere le barriere linguistiche nella realtà sempre più interconnessa in cui viviamo. L’avanzato glossario di DeepL permette di avvicinarsi a questo obiettivo personalizzando le traduzioni in base alla terminologia e alle esigenze specifiche della propria azienda”, commenta Christopher Osborne, vicepresidente del team di prodotto di DeepL. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza di utilizzo di DeepL e per fornire un valore e un ROI maggiori a più di 100.000 clienti in tutto il mondo. Grazie alle nuove funzioni, infatti, il nostro glossario è ancora più efficiente, accessibile e intuitivo: i team possono personalizzare e uniformare le traduzioni, dedicando meno tempo ad alternative più dispendiose come la traduzione manuale o gli strumenti di ricerca e sostituzione”.

Un utilizzo coerente di terminologia tecnica, nomi dei prodotti e linguaggio del brand in tutte le comunicazioni e in ogni lingua è fondamentale affinché un’azienda riesca a trasmettere il messaggio giusto a team, clienti e mercati in tutto il mondo. Per questo si tratta di un investimento importante per chi punta a profitti più alti. Alcuni studi – sottolinea DeepL – dimostrano che un branding uniforme può aumentare i profitti almeno del 20% e migliorare la visibilità da tre a quattro volte, ma spesso ottenerlo comporta costi e difficoltà non trascurabili.

La funzione del glossario di DeepL semplifica questo processo e consente ad aziende e professionisti di creare e diffondere facilmente testi multilingue coerenti e di alta qualità all’interno dei vari team. Offre, infatti, la possibilità di creare e gestire glossari di traduzione personalizzati, per tradurre parole e frasi specifiche in modo uniforme rispettando la propria terminologia.

Ecco le nuove funzioni del glossario di DeepL:

il nuovo generatore di glossari di DeepL è uno strumento unico nel suo genere che permette di creare glossari di traduzione personalizzati a partire da un file. Utilizzare i file già tradotti per generare nuove voci nei glossari personalizzati di DeepL riduce le operazioni manuali e aumenta l’efficienza dei team, che possono così comunicare in modo più uniforme su larga scala. Supporto linguistico ampliato : il glossario è ora disponibile anche per coreano, danese, svedese, norvegese e rumeno, per un totale di 16 lingue supportate . La capacità di tradurre con precisione testi di vario tipo appartenenti a un maggior numero di contesti linguistici è un fattore determinante per consentire alle aziende di raggiungere un pubblico più vasto.

: il glossario è ora disponibile anche per coreano, danese, svedese, norvegese e rumeno, per un totale di . La capacità di tradurre con precisione testi di vario tipo appartenenti a un maggior numero di contesti linguistici è un fattore determinante per consentire alle aziende di raggiungere un pubblico più vasto. Accesso facilitato dalle piattaforme di DeepL: gli utenti possono ora utilizzare la funzione del glossario direttamente dalle estensioni di DeepL per Chrome ed Edge, per ottenere traduzioni uniformi su tutte le piattaforme online, comprese le applicazioni di Google Workspace. Inoltre, è possibile applicare il glossario alle traduzioni direttamente dalle integrazioni di DeepL per Microsoft 365, come Word, Outlook e PowerPoint, nonché accedervi tramite il browser, le app desktop e l’ API di DeepL.

A differenza di altri strumenti di ricerca e sostituzione, afferma l’azienda, il glossario di DeepL possiede eccellenti capacità di comprensione del contesto ed elaborazione degli elementi grammaticali complessi (come caso, genere e tempo verbale) che producono traduzioni precise e idiomatiche. Il post-editing necessario è quindi minore, il che si traduce in un notevole aumento della produttività. La società sviluppatrice sottolinea che test alla cieca condotti con esperti linguistici dimostrano che, con DeepL, i tempi di post-editing sono inferiori del 30% rispetto a Google Traduttore e del 20% rispetto a Chat GPT-4. Inoltre, DeepL richiede una quantità di modifiche nettamente minore rispetto a Google Traduttore e Chat GPT-4, per cui invece il numero di interventi aumenta da due a tre volte.

Con DeepL Pro, la funzione del glossario offre anche una maggiore sicurezza dei dati, grazie ai centri di elaborazione dati proprietari, alle certificazioni e agli standard di conformità di primo livello (è conforme alla norma ISO 27001, al GDPR e al report SOC 2 tipo 2), alla crittografia dei dati e all’impegno a non utilizzare mai i dati dei clienti di DeepL Pro per addestrare i modelli. Il generatore di glossari di DeepL è ora disponibile per tutti gli abbonati a DeepL Pro Advanced e Ultimate, per file TMX/DOCX/PDF.

Per il momento le lingue supportate dai glossari sono tedesco, spagnolo, giapponese, italiano, francese e russo (da e verso l’inglese), con altre lingue in arrivo prossimamente.