DaVinci Resolve per iPad, il video professionale arriva sul tablet

Annunciata dall’azienda in autunno, è ora disponibile sull’App Store di Apple DaVinci Resolve for iPad, la soluzione per il video professionale di Blackmagic Design.

DaVinci Resolve for iPad combina editing video e correzione del colore in un unico strumento dotato – sottolinea Blackmagic Design – di un’interfaccia elegante e moderna, veloce da imparare e facile anche per i nuovi utenti, ma al tempo stesso potente per i professionisti.

Consente di avere il proprio studio di post-produzione video in un’unica app nonché di lavorare con immagini nella qualità originale della telecamera durante l’intero processo, con gli stessi strumenti utilizzati dai professionisti del settore cinematografico.

La disponibilità dell’app per iPad amplia i confini e gli approcci ai flussi di lavoro video creativi grazie a un tool mobile ottimizzato per il multi-touch e Apple Pencil.

DaVinci Resolve for iPad – mette in evidenza Blackmagic Design – è compatibile con le pagine Cut, per il montaggio, e Color, per la correzione colore avanzata, di DaVinci Resolve e dà accesso alla apprezzata tecnologia dell’immagine, agli strumenti di finalizzazione del colore e agli ultimi workflow HDR di questo software professionale.

Inoltre, grazie al supporto per Blackmagic Cloud, i creatori di contenuti possono collaborare con altri utenti in tutto il mondo.

DaVinci Resolve è dotato di capacità di elaborazione AI all’avanguardia potenziate dal DaVinci Neural Engine, con tool come magic mask che permettono – ad esempio – di individuare e tracciare persone e oggetti in una ripresa.

Lo smart reframe consente di riproporre le riprese in rapporti d’aspetto molto diversi, riconoscendo l’azione in una scena e facendo il panning all’interno di essa, in modo da creare rapidamente versioni quadrate o verticali da pubblicare sui social media.

Oppure, ancora, la funzione voice isolation consente di rimuovere facilmente i suoni forti e indesiderati da interviste e dialoghi registrati in luoghi rumorosi, sempre grazie all’intelligenza artificiale, che fa risparmiare molto tempo e lavoro di rifinitura.

Le prestazioni ottimizzate per Apple Silicon velocizzano il rendering in ProRes Ultra HD con DaVinci Resolve sul nuovo iPad Pro con M2, afferma Blackmagic Design. L’HDR è inoltre compatibile anche con gli iPad Pro 12,9” con chip M1.

Gli utenti possono inoltre destinare il clean feed del color grading da monitorare a un Apple Studio Display, a un Pro Display XDR o a un display compatibile con AirPlay, per creare look sul set o correggere il colore delle clip in post produzione direttamente dall’iPad.

Blackmagic Design consiglia l’uso con Apple iPad Pro M1 o modelli più recenti e avvisa che i modelli di iPad precedenti potrebbero essere limitati all’HD e che i limiti di memoria potrebbero limitare alcune funzioni.

DaVinci Resolve for iPad può aprire e creare file di progetto DaVinci Resolve standard compatibili con la versione desktop di DaVinci Resolve 18. Supporta inoltre i file nei formati H.264, H.265, Apple ProRes e Blackmagic RAW e permette di importare le clip dall’archivio interno o dalla libreria Foto dell’iPad Pro, e dalle unità collegate esternamente tramite iCloud o USB-C.

DaVinci Resolve for iPad è disponibile sull’App Store per il download gratuito e con acquisti in-app si può fare l’upgrade a DaVinci Resolve Studio for iPad, la versione senza le restrizioni di quella gratuita.