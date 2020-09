David Bevilacqua amministratore delegato di Ammagamma

David Bevilacqua ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato di Ammagamma, azienda italiana di data science e intelligenza artificiale.

L’annuncio del nuovo ruolo all’interno di Ammagamma, di cui Bevilacqua è Direttore Generale da febbraio 2020, segue la presentazione del nuovo brand della società modenese.

Per il fondatore di Ammagamma, Fabio Ferrari, “nel corso di questo anno, la visione, l’esperienza e il modello di management di David Bevilacqua si sono dimostrati un grande valore aggiunto per noi e il suo nuovo incarico è la naturale evoluzione di un percorso”.

Il curriculum professionale di Bevilacqua è caratterizzato da esperienze in posizioni di management in aziende nazionali e multinazionali.

Nel 2016 ha fondato Yoroi, azienda italiana di cybersecurity, di cui è stato Chairman e Ceo per tre anni.

La sua carriera manageriale è iniziata nel 1996 in Cisco, realtà in cui ha trascorso 20 anni ricoprendo incarichi di crescente importanza e successo, tra cui quello di Amministratore Delegato della filiale italiana, responsabile della regione Sud Europa e Vice President Europe.

Attualmente è membro del consiglio direttivo di Make a Wish Italia e membro del board e Vice Presidente di Stanford Club Alumni Italia, e in passato ha preso parte a Consigli di Amministrazione di importanti enti e istituzioni italiani.

Obiettivo per David Bevilacqua nel nuovo ruolo, dice in una nota, è “mettere l’intelligenza artificiale al servizio di persone e aziende, trasformando i dati in nuove forme di conoscenza, accessibili a tutti”.