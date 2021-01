Datwyler, nuova piattaforma per i micro e mini data center

Datwyler IT Infra ha attivato un nuovo portale a completamento della sua offerta di Service Level Agreement per gli utenti di Micro e Mini Data Center, tramite il quale è possibile gestire sia richieste di manutenzione preventiva che reattiva. Si tratta di una piattaforma di servizio utilizzabile sia dall’Help Desk Datwyler che dai suoi clienti e partner.

L’ultima generazione di Micro e Mini Data Center (MDC) di Datwyler è dotata di un sistema di monitoraggio intelligente dello stato di funzionamento di tutti i componenti installati, sistema che, insieme alla nuova piattaforma, va a costituire un nuovo concetto di servizio end-to-end.

Il sistema di monitoraggio MDC invia messaggi automatici all’Help Desk di Datwyler. Dopo la valutazione iniziale del ticket, l’addetto può collegarsi al server di monitoraggio MDC tramite il sistema di gestione remota per effettuare un’analisi dettagliata dei guasti e, per esempio, per modificare i parametri impostati.

Qualora si rivelasse impossibile correggere il problema da remoto, il tecnico può ricorrere a una soluzione di Realtà Aumentata: utilizzando la fotocamera dello smartphone di una persona sul posto, l’addetto Datwyler può esaminare l’infrastruttura IT del sistema dell’utente e fornire assistenza nella correzione dei difetti. Dei marker 3D, come, per esempio, delle frecce, possono essere posizionati su oggetti reali nell’immagine dello smartphone grazie a un’app, così come le aree interessate possono essere cerchiate con un dito direttamente sul display.

Se un componente dev’essere riparato o sostituito, il ticket viene assegnato a un partner certificato Datwyler per la programmazione del relativo intervento. Tutta la documentazione inerente al Micro o Mini Data Center installato è resa disponibile al partner tramite il portale. Perciò, questi potrà gestire il malfunzionamento o la manutenzione in conformità alle procedure standardizzate di Datwyler. Il feedback, a sua volta, sarà fornito attraverso la medesima piattaforma di servizio.

Anche agli utilizzatori di MDC è garantito l’accesso alla piattaforma. Qui possono generare messaggi, verificare lo stato dei loro ticket e prendere visione di qualunque cambiamento.

Il concetto di servizio end-to-end della società include, naturalmente, la possibilità di contattare l’Help Desk telefonicamente e via e-mail. Il servizio può anche essere garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, previa richiesta in fase di sottoscrizione del contratto di assistenza.