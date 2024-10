DataCore supporta la conformità alla direttiva NIS 2 con un’innovativa soluzione di cybersecurity

Con la criminalità informatica che sempre più affligge il mondo digitale, l’Unione Europea sta introducendo la Direttiva NIS 2, che impone misure di sicurezza più rigorose per proteggere le infrastrutture e i servizi critici. In risposta, DataCore Software, leader globale nelle tecnologie di storage e protezione dei dati, lancia la sua nuova soluzione di cybersecurity, progettata per aiutare le aziende a migliorare il loro livello di sicurezza e ad affrontare le più recenti esigenze normative.

In vigore da ottobre 2024, la Direttiva NIS 2 sarà integrata nelle normative locali degli Stati membri dell’UE, ampliando il suo campo di applicazione a più settori e imponendo sanzioni più severe per la non conformità. La direttiva stabilisce requisiti stringenti in materia di gestione del rischio informatico, gestione degli incidenti, sicurezza dei dati e continuità operativa, vincolanti nei paesi dell’UE e con impatti anche sui loro partner globali.

Della nuova soluzione e della direttiva NIS 2 si è parlato anche in occasione della DataCore Channel Conference 2024: a Mogliano Veneto, il 6 e 7 ottobre si sono riuniti i partner di canale italiani. Ospiti dell’evento, tra gli altri, il CEO Dave Zabrowski, il CPO Abhi Dey e il country manager Remi Bargoing, che insieme agli specialisti di DataCore hanno illustrato mission & vision aziendali, nonché sicurezza e roadmap delle soluzioni DataCore. La Direttiva NIS 2 è stata anche al centro di uno specifico workshop.

“Le sfide legate alla cybersecurity non sono mai state così grandi, poiché le aziende si preparano a fronteggiare un aumento delle vulnerabilità e degli attacchi mirati,” ha dichiarato Abhi Dey, Chief Product Officer di DataCore. “La Direttiva NIS 2 non riguarda solo la conformità: è una questione di rafforzamento della fiducia nell’ecosistema digitale. La nostra nuova soluzione di cybersecurity è progettata per fornire alle organizzazioni i mezzi per anticipare, resistere e riprendersi da minacce informatiche sofisticate, rispettando al contempo gli standard normativi. Siamo impegnati ad aiutare i nostri clienti a gestire le loro attività in sicurezza e con fiducia, anche di fronte a sfide informatiche che continuano a evolvere”.

Potenziare la resilienza informatica

La nuova soluzione di cybersecurity di DataCore offre capacità di prevenzione, rilevamento e recupero, permettendo alle organizzazioni di rafforzare le proprie difese contro attori malevoli. Con un forte focus sulla costruzione della resilienza informatica, DataCore migliora le misure di ridondanza per minimizzare efficacemente i downtime e le perdite di dati in caso di evento distruttivo. Gli aspetti chiave della soluzione comprendono:

Sicurezza delle informazioni : protezione dei dati tramite crittografia, immutabilità, controlli di accesso e autenticazione. Fornisce tracciabilità per la conformità attraverso controlli di integrità dei dati e registri di audit.

: protezione dei dati tramite crittografia, immutabilità, controlli di accesso e autenticazione. Fornisce tracciabilità per la conformità attraverso controlli di integrità dei dati e registri di audit. Business Continuity e Disaster Recovery: garantisce elevata disponibilità attraverso la replica multipla e facilita il recupero da siti remoti durante interruzioni o attacchi informatici.

La soluzione di cybersecurity di DataCore è realizzata sulla collaudata base del suo software di storage dei dati, che da oltre due decenni assicura operatività ininterrotta e un’imparagonabile protezione dei dati a clienti di tutto il mondo.

“Uno dei nostri clienti ha subito un grave attacco mirato che ha distrutto il suo sistema informativo, inclusa l’infrastruttura di backup,” dice Julien Guillaumou, CTO – Architect di Integra Systems. “Avevamo configurato la soluzione di cybersecurity di DataCore per contrastare questo tipo di attacco. Utilizzandola, siamo riusciti a riavviare e recuperare tutti i dati fino a pochi secondi prima dell’attacco”.

Le organizzazioni possono utilizzare questa soluzione anche per rispondere a un’ampia gamma di requisiti normativi, tra cui il prossimo Cyber Security and Resilience Bill del Regno Unito, la Direttiva sulla Resilienza degli Enti Critici (CER) dell’UE, e normative simili a livello globale.