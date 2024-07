DataCore: fondi per 60 milioni di dollari per accelerare crescita e innovazione

DataCore Software, azienda specializzata nel settore dell’infrastruttura e della gestione dei dati, ha annunciato di aver raggiunto un traguardo significativo raccogliendo 60 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Vistara Growth, fornitore di capitale di crescita flessibile per aziende tecnologiche innovative.

Questo investimento consentirà a DataCore di espandere le sue offerte tecnologiche e la sua agilità operativa, assicurando che l’azienda possa rispondere efficacemente alle mutevoli esigenze degli ambienti dati moderni e degli stack infrastrutturali. Ampliando la sua copertura di mercato per far fronte a casi d’uso emergenti, DataCore mira a supportare i suoi clienti e assicurare il loro successo in ambienti core, edge e cloud.

Con l’aumento del volume dei dati, delle complessità e delle minacce informatiche, le organizzazioni si trovano ad affrontare sfide senza precedenti nella gestione dei dati. DataCore è pronta a sfruttare la disponibilità di nuovo capitale per migliorare la sua suite di soluzioni di storage, con uno sforzo concentrato sul potenziamento delle infrastrutture e della resilienza dei dati. L’investimento darà slancio all’integrazione di tecnologie AI, permettendo alle aziende di estrarre dai dati informazioni utili e semplificare flussi di lavoro complessi attraverso l’automazione intelligente. Inoltre, un continuo focus sui framework di sicurezza informatica aiuterà i clienti di DataCore a contrastare i vettori di minacce in continua evoluzione, fornendo protezioni più robuste per la salvaguardia dei dati.

John O’Donoghue, che ha curato l’investimento per Vistara Growth, ha dichiarato: “Come pioniere nelle soluzioni di storage e infrastrutture dati, DataCore è ben posizionata per capitalizzare l’aumento dei volumi di dati generati dalle trasformazioni digitali aziendali. Abbiamo visto in prima persona come i clienti di DataCore dipendano dalle loro soluzioni flessibili e agnostiche rispetto all’hardware per flussi di lavoro critici e a elevata disponibilità legati allo storage, e siamo entusiasti di collaborare alla loro prossima fase di crescita. L’esperienza di DataCore nella fornitura di soluzioni infrastrutturali all’avanguardia è supportata da 25 anni di ricerca&sviluppo e innovazione, ulteriormente rafforzata da acquisizioni strategiche“.

“Questo cruciale finanziamento apre un nuovo capitolo nel nostro impegno verso clienti e partner, permettendoci di offrire maggiore valore attraverso collaborazione e innovazione,” ha detto Dave Zabrowski, CEO di DataCore Software. “Con il forte supporto di Vistara Growth, siamo pronti ad accelerare lo sviluppo di soluzioni intelligenti e resilienti nelle aree delle infrastrutture dati di nuova generazione che non solo affrontino le odierne sfide dei dati, ma preparino anche la strada per i futuri avanzamenti. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per prosperare in un panorama digitale sempre più complesso, promuovendo il successo a lungo termine e creando un impatto sostenibile“.

Aprendo questo nuovo capitolo, DataCore continua a spingere l’innovazione di prodotto con soluzioni trasformative di AI e resilienza informatica, spingendo i limiti di ciò che è possibile fare nella gestione dei dati. Questa strategia lungimirante posiziona DataCore come catalizzatore di progresso, permettendo alle organizzazioni di modernizzare e rendere a prova di futuro la loro infrastruttura digitale e i loro sistemi IT.